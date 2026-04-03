En Çok İzlenen Türk Kick Yayıncıları Açıklandı! İşte Sıralama

2023’ün başlarında Türkiye’ye giriş yapan popüler yayın platformu Kick, o dönemde Twitch’te yaşanan bazı problemler nedeniyle birçok popüler Türk yayıncıyı kendine çekti ve böylece bu yayıncıların takipçi kitlelerini de kendi platformuna taşımayı başardı. Şu anda Kick’te onlarca büyük Türk yayıncı yer alıyor. Peki geçen mart ayında en çok hangi yayıncı izlendi? İşte en çok izlenen Türk Kick yayıncıları...

Mart 2026'da Kick'te En Çok İzlenen Türk Yayıncılar Hangileri?

Sıra Yayıncı Toplam İzlenme Süresi Ortalama İzleyici Sayısı 1 Eray Can "eray" Özkenar 2 milyon 872 bin 734 saat 19 bin 195 2 Çağrı "hype" Ergün 1 milyon 616 bin 576 saat 13 bin 847 3 Ferit "wtcn" Karakaya 1 milyon 327 bin 227 saat 9 bin 724 4 Mustafa "chips" Yüzüdik 1 milyon 54 bin 273 saat 8 bin 95 5 Ahmet "jahrein" Sonuç 996 bin 238 saat 9 bin 587 6 Necati "zeon" Akçay 950 bin 3 saat 1 bin 907 7 İslam "rammus53" Ekşi 877 bin 579 saat 6 bin 410 8 Mert "rraenee" Yılmaz 832 bin 849 saat 15 bin 592 9 Ataberk "atadogann" Doğan 802 bin 839 saat 8 bin 511 10 Kaan "elwind" Atıcı 778 bin 353 saat 5 bin 139

Yayın platformu ve bu platformlardaki yayıncılar hakkında istatistikler paylaşan StreamCharts, Mart 2026’da izlenme süresine göre Türkiye’nin en popüler yayıncılarını açıkladı. Listenin başında Eray Can Özkenar yer aldı. Ortalama 2 milyon 872 bin 734 saat izlenen yayıncının ortalama izleyici sayısı ise 19 bin 195 olarak kaydedildi. Son dönemlerde özellikle GTA 5 yayınlarıyla bilinen Eray Can Özkenar, başarısıyla zirveye adını yazdırdı.

Öte taraftan "Hype" kullanıcı adıyla tanınan Çağrı Ergün ise 1 milyon 616 bin 576 saatlik izlenme süresiyle ikinci sırada yer aldı. Her yayını ortalama 13 bin 847 kişi tarafından izlenen Ergün, genellikle sohbet yayınlarıyla takipçileriyle buluşuyor.

Bununla birlikte "wtcN" kullanıcı adıyla bilinen Ferit Karakaya üçüncü sırada yer alıyor. 1 milyon 327 bin 227 saat izlenme kaydeden ünlü yayıncının ortalama 9 bin 724 izleyicisi bulunuyor. Özellikle oyun ve sohbet yayınları yapan Karakaya, aynı zamanda oyun dünyasında oldukça aktif. Profesyonel bir e-spor geçmişine sahip. Ayrıca en popüler Türk Valorant e-spor takımlarından BBL Esports’un da kurucularından biri.

Gerçek ismi Mustafa Yüzüdik olan chips, 1 milyon 54 bin 273 saat izlenme ve ortalama 8 bin 95 izleyici sayısıyla dördüncü sırada yer alıyor. Onu 996 bin 238 saat izlenmeyle Jahrein takip ediyor. En çok izlenen Türk yayıncılardan Jahrein yani Ahmet Sonuç’un ortalama izleyici sayısı 9 bin 587 olarak belirtiliyor. Sonuç genellikle sohbet yayınları yapıyor, arada sırada da oyun oynadığı oluyor.

Öte yandan 950 bin 3 saat izlenmeyle Necati "Zeon" Akçay, 877 bin 579 saat izlenmeyle İslam "Rammus53" Ekşi, 832 bin 849 saat izlenmeyle Mert "RRaenee" Yılmaz, 802 bin 839 saat izlenmeyle Ataberk "atadogann" Doğan ve 778 bin 353 saat izlenmeyle Kaan "Elwind" Atıcı da en çok izlenen Türk Kick yayıncıları arasında.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse ben yayın izlemekten pek zevk almıyorum ve dolayısıyla yayıncıları da çok yakından takip etmiyorum. Arada sırada YouTube üzerinden yayın tekrarlarını izlediğim oluyor ve bu konuda Jahrein favorimdir. Kendisinin çoğu konudaki düşüncelerine katılırım.

Ancak diğer yayıncıları görünce videoyu kapatıyor da değilim. Mesela yakın zamanda Enis Kirazoğlu’nun "Yemek Savaşları" isimli programındaki yayıncılar oldukça samimi duruyorlardı ve eğlenceli anlar yaşattılar. Bu yayıncıların bu kadar çok izlenmesinin sebebi de zaten eğlenceli anlar yaşatmaları.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz Türk Kick yayıncıları hangileri? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.