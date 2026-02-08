150 Km/sa Hızla Giden Uçan Arabanın İlk Test Uçuşu Yapıldı (Video)

CASC (Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Kurumu) bünyesinde yer alan Ninth Academy, uçan arabası eVTOL'un ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleşti. Diğer çoğu uçan arabanın aksine bu araç bir bütün olarak gelmiyor, bunun yerine üç parçadan oluşuyor. Bu parçalı yapı sayesinde aracı iki farklı şekilde kullanmak da mümkün hâle geliyor.

eVTOL'un Özellikleri Neler?

eVTOL, alışagelmiş uçan arabalar gibi tek parçadan değil, birden fazla parçanın birleşmesi ile çalışıyor. Temelde uçmayı mümkün kılan kanat, yolcuların içinde oturduğu yer ve karada hareket etmeyi mümkün kılan tekerlekler olmak üzere bu üç parça sayesinde araba hem uçabiliyor hem de yollarda normal bir araba gibi hareket edebiliyor.

Aracı oluşturan bu parçalar, özel olarak geliştirilen otomatik hizalama ve kenetlenme sistemi sayesinde herhangi bir insan müdahalesi olmadan bile birleşerek kullanmaya hazır hâle gelebiliyor. Bu otomatikleştirilmiş süreç sayesinde araba saniyeler içinde normal sürüş modundan uçuş moduna geçiş yapabiliyor.

Bu özellik, arabanın kullanım alanlarının oldukça geniş olduğu anlamına geliyor. Kullanıcının isteğine ve şartlara göre gerektiğinde araç uçuş modunu bırakıp tekerlekler üzerinde hareket etmeye başlayabiliyor. Uçuş modunda 3 bin metrenin altındaki irtifalarda saatte 150 kilometreye varan hızlarda iki yolcu taşımayı mümkün kılıyor.

Araç yerde 300 kilometreden fazla menzil sunuyor. Tamamen elektrikli olan bu uçan araba, CASC tarafından aktarılanlara göre güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlandı. Farklı ihtiyaçlar için çeşitli şasiler kullanılabiliyor. Araçla ilgili uzun vadeli planlar arasında ise şehir içi ulaşım, lojistik ve kargo taşımacılığı, acil durumlarda müdahalede bulunma gibi kullanımlara uygun bir araç hâline gelmesi yer alıyor. Peki, siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.