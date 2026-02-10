2XKO Hayal Kırıklığı Yarattı: Geliştirici Ekipte Planlar Değişti

Riot Games tarafından geliştirilmiş olan 2XKO, League of Legends karakterleri ile farklı bir deneyim sunuyor. Her ne kadar tanıtımlar sırasında ilgi çekmiş olsa da bu çok da uzun ömürlü olmadı. Beklenen ilgiyi göremeyen dövüş oyununu, ekibe de olumsuz etkisi oldu. Planlar önemli ölçüde değişti.

2XKO Beklenen İlgiyi Görmekten Uzak Kaldı

Baş yapımcı Tom Cannon, oyunun tamamıyla bırakılmadığını ama başlangıçta planlanan desteğin önemli ölçüde seyreltileceği ifade ediliyor. Bu kararın kolay alınmadığını söyleyen Cannon, konsol ile PC arasındaki geçiş esnasındaki oyuncuların tutumlarını yakından takip ettiklerini söylüyor. İlginin sınırlı ölçüde kaldığının görülmesiyle, hem ekibin mevcut büyüklüğünün ve hem de planların uzun vadede sağlıklı olmayacağı sonucuna varılmış.

2XKO ekibinin seksen kişi kadar azaltılmasının ardından, oyunun daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefi koyulmuş. Bu süreçte, oyuncuların geri bildirimleri ile ilgilenilecek olup, uzun zamandan beri talep edilen iyileştirmelerin öncelikle hayata geçirileceği belirtiliyor.

Diğer yandan, Riot Games için 2026 Competitive Series planlarının geçerliliğini koruyormuş. Yani turnuva organizatörleri ve yerel FGC toplulukları desteklenmeye devam edecekmiş. eSpor alanında 2XKO ismini görmeye devam edeceğiz, ama eskisi gibi uçsuz bucaksız değil de daha sınırlı kaynak ayrımı olacakmış.

Karşımıza ilk olarak Project L kod adıyla çıkan 2XKO, oyunun daha fazla geciktirilmemesi için alınan bir karar doğrultusunda çok geniş olmayan bir karakter kadrosu ile oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Daha önceden açıklanan yol haritasında, her sezonda yeni karakterlerin ekleneceğinin sözü verilmişti. Ne var ki gelinen noktada, bu planda herhangi bir değişikliğin yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu.