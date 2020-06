League of Legends aylık 100 milyonu geçkin aktif oyuncusu olan son derece popüler bir oyundur. Dünya genelinde popüler olan bu video oyununu çok uzun zamandan beri oynuyorsanız, çok fazla maç kaybediyorsanız veya çok kötü oynadığınızı düşünüyorsanız eğlenmekten ziyade sıkılabilirsiniz. Bu listede önereceğimiz LoL (League of Legends) benzeri oyunlar ile küçük bir mola vermek iyi bir fikir olabilir.

LoL (League of Legends) Benzeri Oyunlar Listesi

Bu listede League of Legends'tan sıkılanlar için en harika League of Legends alternatiflerini sıralayacağız. League of Legends'tan biraz uzaklaşmak istiyorsanız bu oyunları inceleyebilirsiniz. İşte League of Legends tarzı oyunlar!

1. Dota 2

Çok uzun zamandan beri League of Legends ve benzeri oyunlarla içli dışlı olduğunuzu düşünüyorsanız kuvvetle muhtemel Dota 2'nin ismi kulağınıza çarpmıştır. Dota 2, League of Legends'tan farklı olarak daha gelişmiş bir mekanikliğe sahiptir. Dota 2'nin League of Legends'tan daha zor bir oynanışa sahip olduğu, iki oyun arasında bir karşılaştırma yapan oyuncuların çoğunun ortak görüşüdür.

2. Smite

League of Legends ile çok benzer olan Dota 2'nin aksine League of Legends'tan çok daha farklı bir oyun istiyorsanız Smite'ı kontrol etmenizi öneririz. Yukarıda bahsettiğimiz iki oyuna kıyaslandığında göze çarpan en önemli fark kamera açısıdır. Bu video oyununda third person shooter kullanıldığı için bazı düşmanlar görülemeyebiliyor.

3. Heroes of the Storm

Heroes of the Storm'ta her maçta toplamda 10 oyuncu olur, bu oyuncular eşit bir şekilde iki takıma ayrılır. League of Legends gibi kuş bakışı görünümüne sahiptir. MOBA oyunlarının video oyunlarının çok fazla ciddiye alındığını düşünüyorsanız bu oyun sizin için mükemmel bir seçim olacaktır. Bu video oyununu oynayanların tamamının amacı eğlenmek olduğu için moral bozma gibi olumsuzluklara rastlanılmıyor.

League of Legends'ta da olduğu gibi aralarında seçim yapabileceğiniz geniş bir şampiyon yelpazesi vardır. Heroes of the Storm şampiyonları, League of Legends'ta da olduğu gibi birbirinden çok farklı şampiyonlardır. Bu şampiyonların kendince rolleri ve zorluk derecesi vardır. Oyunun amacı hemen hemen League of Legends ile aynı olsa da çok daha farklı bir video oyunu oynuyormuşsunuz hissine kapılabilirsiniz.