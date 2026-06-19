Bataryasıyla Powerbank'leri Hayata Küstüren Aşırı Sağlam Telefon Tanıtıldı!

8849 kısa bir süre önce sağlamlığıyla dikkatleri üzerine çeken Tank 5'i globalde piyasaya sürdü. 17.600 mAh batarya gibi aşırı güçlü özelliklerle gelen akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte 8849 Tank 5 özellikleri ve fiyatı!

8849 Tank 5 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3200 x 1440 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400e

RAM: 18 GB

Depolama: 512 GB

Depolama Genişletme: microSD ile 2 TB’a kadar

İşletim Sistemi: Android 16

Ana Kamera: 50 MP

Gece Görüş Kamerası: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 17.600 mAh

Hızlı Şarj: 120 W

Ters Şarj: 25 W kablolu

Projeksiyon: 2K DLP, 2048 x 1080 piksel, 220 lümen

Lazer Özelliği: 4 metre lazer mesafe ölçer

Kalınlık: 33,8 mm

Ağırlık: 715 gram

Güvenlik: Yandan parmak izi okuyucu

Ek Özellikler: 1200 lümen kamp ışığı, RGB uyarı ışıkları, programlanabilir tuşlar

Renk Seçeneği: Siyah

8849 Tank 5 Ekran Özellikleri Neler?

8849 Tank 5'in 6,73 inçlik AMOLED ekranı 120Hz tazeleme hızı ve 3200 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. Kullanıcılar cihazın 120Hz yenileme hızlarını desteklemesi sayesinde menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Bununla birlikte AMOLED paneliyse LCD ekranlardaki siyahların griye dönmesi gibi can sıkan sorunları yaşatmayacak.

8849 Tank 5 İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 9400e. Halihazırda realme GT7 gibi modellerde kullanılan bu yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. İşlemcilerdeki nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Bu da söz konusu donanımın 5 nm veya daha eski rakiplerinden daha verimli ve hızlı çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

8849 Tank 5'in asıl odak noktası oyun değil. Ancak yine de oyun performansında kullanıcıları üzmeyecek bir işlemciye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zira Dimensity 9400e işlemcisinden güç alan realme GT7 ile gerçekleştirilen testlerde Genshin Impact'in 60 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yani mobil oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

8849 Tank 5 Kamera Özellikleri Ne?

8849 Tank 5'in 50 megapiksel ana, 50 megapiksel gece görüşü ve 50 megapiksel telefoto kamerası bulunuyor. Önde ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Ürünün gece görüşü kamerasına sahip olması özellikle kamp gibi senaryolarda kullanıcıların fazlasıyla işine yarayabilir. Bunun dışında telefonun projeksiyon, 4 metre ölçüm yapabilen lazer mesafe ölçer ve 1200 lümen kamp ışığı gibi kullanıcıların ilgisini çekebilecek özelliklere sahip olduğunu da belirtelim.

8849 Tank 5 Batarya Özellikleri Neler?

Modelin belki de en çok dikkat çeken özelliği bataryası diyebiliriz. Zira açıklanan bilgilere göre akıllı telefonda tamı tamına 17.600 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Bu batarya 120W hızında şarj olabiliyor. Yani 8849 Tank 5'i satın aldığınızda tabiri caizse şarj aletinin nerede olduğunu unutacaksınız.

8849 Tank 5 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

8849 Tank 5, 18 GB RAM ve 512 GB dahili depolama opsiyonuyla raflardaki yerini alıyor. Ayrıca siyah renkle geldiğini söyleyebiliriz. Fiyat etiketi ise 899 dolar (41.745 TL) olarak açıklandı. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil edersek 85.000 TL'ye karşılık geliyor. Ürünün Türkiye'de satılıp satılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yok. Ancak bu tür modellerin genellikle ülkemizi pas geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle şu an için kesin olmasa da 8849 Tank 5'in Türkiye'de satışa çıkmama ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

8849 Tank 5 gerçekten aşırı sağlam bir telefon. Özellikle gece görüşü kamerasına, projeksiyona ve 4 metre ölçüm yapabilen lazer mesafe ölçere sahip olması ilgimi çekmeyi başardı. Bu model doğayla iç içe olan kullanıcılar için biçilmiş kaftan diyebilirim. Hatta kamp gibi aktiviteler yapıyorsanız 8849 Tank 5 sahip olduğu özelliklerle işinizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.