Dev Bataryalı FPS Canavarı Telefon Globale Geliyor! Tarih Verildi

OPPO, geçen ay Reno 16 Pro modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şimdi de bu modelin global lansmanı için hazırlıklarını sürdüren marka, akıllı telefonun global sürümünü bekleyenler için tanıtım tarihini paylaştı. Bununla birlikte geri sayım da resmen başladı. Cihaz, ilerleyen haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisine sunulacak.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Global Pazara Gelecek?

OPPO Reno 16 Pro'nun global versiyonunun 3 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Bu tanıtımla birlikte global versiyonun tam olarak hangi özelliklerle geleceği ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı netlik kazanacak. Hatırlatmak gerekirse OPPO Reno 15 Pro da Kasım 2025'te tanıtılmış ve Ocak 2026'da global pazara gelmişti.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'ye Gelecek mi?

OPPO Reno 16 Pro'nun Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulup buluşturulmayacağı ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı fakat Türkiye'de şu an hem Reno 15 hem Reno 15 Pro satılıyor. Bunu göz önüne alacak olursak Reno 16 Pro modelinin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

OPPO Reno 16 Pro'nun Global Sürümünde İşlemci Değişecek mi?

OPPO Reno 16 Pro'nun Çin versiyonunda Dimensity 9500s tercih edilmişti. Global versiyonda da aynı işlemcinin yer alacağı öngörülüyor. Daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max gibi modellerde gördüğümüz bu işlemci, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves ve Genshin Impact gibi gelişmiş grafiklere sahip mobil oyunlarda 60 FPS almanızı mümkün kılıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Maksimum Parlaklık: 1800 nit

1800 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Dayanıklılık: IP66 / 68 / 69 / 69K sertifikaları

IP66 / 68 / 69 / 69K sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

OPPO Reno 16 Pro, 1800 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve 1272 x 2772 piksel çözünürlük sunan 6,78 inçlik AMOLED ekrana sahip. Yüksek parlaklık değeri sayesinde güneş altında ekranı net şekilde görmek mümkün. Ekran yenileme hızı ise akıcı animasyonlar sağlayarak genel deneyimi iyileştiriyor. Öte yandan AMOLED ekran da canlı görüntüler elde etmenize olanak sağlayarak izlediğiniz videolardan gerçekten keyif almanıza olanak tanıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Tabii ki çözünürlük tek başına fotoğraf kalitesini belirlemiyor ancak OPPO Reno 16 Pro, kamera testlerini incelediğinizde de görebileceğiniz üzere gece çekimlerinde oldukça net ve temiz sonuçlar almanızı sağlıyor.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 Pro'nun global sürümünün özellikle gün içinde sık sık oyun oynayan ama şarjın mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını isteyen kullanıcıların dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Beklenen sürüm, büyük olasılıkla Dimensity 9500s işlemciye sahip olacak ki bu en iyi grafikli mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Dolayısıyla önceliği yüksek performans olan herkes tarafından değerlendirileceğini söyleyebilirim.