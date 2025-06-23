A101 229 Bin TL'ye Araba Satıyor!

Son yıllarda şehir içi ulaşımda elektrikli araçlara olan ilgi ciddi oranda artmış durumda. Artan yakıt fiyatları, düşük bakım masrafları ve çevre dostu sürüş sunan bu araçlar artık sadece otomobil markalarının showroomlarında değil, süpermarket raflarında da karşımıza çıkıyor. İşte bu trende en yeni örnek A101’den geldi. Detaylar haberimizde...

A101'den 229.990 TL'ye Elektrikli Araba Fırsatı!

Türkiye’nin en yaygın market zincirlerinden A101 26 Haziran Perşembe günü satışa sunacağı ürünler arasında dikkat çeken bir araca yer verdi. Volta EV1 isimli bu elektrikli araç, 229.990 TL’lik fiyatıyla uygun fiyatlı mobilite arayışında olan kullanıcıların radarına girmiş durumda.

Volta EV1’in teknik özellikleri de segmentine göre oldukça yeterli. Aracın azami hızı 45 km/s menzili ise tam dolu batarya ile 63 kilometre olarak belirtilmiş. 2 kW motor gücüne ve 4.5 Nm tork değerine sahip olan araçta 72V 58Ah kapasitesinde VRLA jel batarya bulunuyor. Ayrıca 2 yıl garanti ile sunulması da güven verici bir detay olarak öne çıkıyor.

Şehir içi kullanım için ideal kompakt yapı ve kompakt tasarımı sayesinde şehir içi kullanım için ideal olan Volta EV1 dar sokaklarda ve kısa mesafelerde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Kapalı kabin yapısıyla dört mevsim sürüş imkânı sunan model scooter ve mopetlere kıyasla daha güvenli bir alternatif arayanlar için cazip olabilir.

Bunun yanında 39 bin TL'ye Apec elektrikli 3 tekerlekli moped ve 29 bin TL'ye Volta VS 2 elektrikli moped modelleri de satışta olacak. Otomobilden ziyade özellikle yazlık yerlerde tüketiciler tarafından büyük ilgi gören bu araçlar A101 marketlerinde de yoğun ilgi görecek.

Devamında tüketici elektroniğine odaklanılan bir hafta geliyor diyebiliriz. Küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri noktasında da çeşitli ürünler sunan A101 yeni evlenen veya yeni ev kuranlar için de beyaz eşya ve televizyon modelleri de sunuyor.

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