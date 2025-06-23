BİM RTX 5070 Ekran Kartlı Oyuncu Bilgisayarları Satıyor

BİM marketler Monster markalı oyuncu bilgisayarları satacak. 25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla marketlerde yerini alacak olan TULPAR T6 V3.4.5 ve TULPAR T6 V3.1.5'in yanı sıra masaüstü versiyon TULPAR TD3 V1.11.1.3 de satışa çıkacak. Tüm bilgisayar modelleri peşin fiyatına 12 ay taksitle satın alınabilecek. Laptop versiyonlarda ücretsiz 1 aylık Game Pass üyeliği yer alacak.

Bütün Monster marka bilgisayar modellerinde Windows 11 işletim sistemi yer alıyor. İşte BİM marketlerde satılacak Monster marka bilgisayarların özellikleri ve fiyatı...

BİM Monster Oyuncu Bilgisayarı Fiyatı — 25 Haziran 2025

25 Haziran'da marketlerde yerini alacak olan TULPAR TD3 V1.11.1.3 masaüstü bilgisayar, Core i5 14400F işlemci, 16 GB RAM ve RTX 4060TI ekran kartıyla geliyor. 1 TB SSD depolama alanı sunan bilgisayarın fiyatı 54.000₺.

TULPAR T6 V3.1.5 oyun bilgisayarı, Core i7 13700HX işlemcisi ve 32 GB RAM seçeneğiyle öne çıkıyor. Aynı şekilde bu modelde de 1 TB SSD depolama alanı bulunuyor. 1920 x 1200 çözünürlüklü 165Hz IPS Mat LED ekran ise 16" inç boyutunda ve FHD+ panele sahip. Fiyatı 58.950₺.

Son olarak TULPAR T6 V3.4.5 modeli de T6. V3.1.5 ile aynı özelliklere sahip ancak RTX 5070 ekran kartıyla geliyor. Fiyatı 85.000₺. Tüm bilgisayarlarda ömür boyu bakım garantisi mevcut.