A101, Uygun Fiyata iPhone 13 ve Redmi Note 14 Pro Satıyor!

A101, uygun fiyatlı telefon ve iPhone satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 13 ve Redmi Note 14 Pro satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında akıllı televizyon, tablet ve monitör de yer alıyor.

A101'de Satılan iPhone 13 ve Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatı

A101'de iPhone 13 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 33 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde iOS 18 güncellemesi alan telefonun iOS 19 ve sonraki 1-2 sürüm boyunca da güncelliğini sürdürmesi bekleniyor.

Redmi Note 14 Pro isimli telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 299 TL fiyata satılıyor. 2025 yılının ocak ayında tanıtılan telefon fiyat performans konusunda dikkat çekiyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Helio G100-Ultra işlemcisinden alan Redmi Note 14 Pro'da Mali-G57 MC2 GPU mevcut. Telefonun arka tarafında 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 MP kamera yer alıyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 38 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 55" 4K QLED akıllı TV, 11 bin 999 TL fiyatlı Samsung 32" HDD uydu alıcılı LED akıllı TV, 5 bin 999 TL fiyata sahip Realme Note 60, 4 bin 999 TL fiyatlı LG 27" monitör, 4 bin 499 TL fiyata sahip Lenovo Tab M10 tablet de bulunuyor.

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