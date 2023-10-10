Apple iPhone 13 Serisi Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Apple'ın iPhone 13 serisinde 4 farklı model seçeneği bulunuyor. Bunlardan birisi serinin standart modeli olan iPhone 13, ikincisi de iPhone 13 Mini olarak karşımıza çıkıyor.

Serinin gelişmiş modelleri ise iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak isimlendiriliyor. 2021 yılında tanıtılan iPhone 13 serisi, ilk çıktığı dönemlerde yoğun bir talep görmüştü.

Sonrasında ise yeni gelen iPhone serileri gündeme damgasını vurdu. Peki, sahip olduğu özellikler ve fiyat / performans dengesine baktığımızda 2023 yılında iPhone 13 serisinde yer alan telefonları almak mantıklı mı?

iPhone 13 Serisi Özellikleri

Serinin genel özelliklerine baktığımızda önceki sürümlere göre gelen yenilikler şu şekilde sıralanıyor:

Çentik tasarımında yapılan değişiklikler

Ekran yenileme hızının artması

Depolama seçeneklerinin genişletilmesi

Daha güçlü bir işlemci

Yüksek batarya ömrü

Kamera yerleşimindeki değişimler

Yukarıda sıraladığımız yenilikler ile birlikte iPhone 13 serisinde yer alan 4 modelin öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:

iPhone 13 Özellikleri

6.1 inç OLED 2532 x 1170 px ekran

457 ppi piksel yoğunluğu

60 Hz ekran yenileme hızı

6 GB RAM + 128 / 246 / 512 GB Dahili hafıza

12 + 2 MP ikili arka kamera

4K 60 FPS ve 240 FPS Full HD video kaydı

12 MP ön kamera

5.2 Bluetooth ve Wi-Fi 6 bağlantısı

5G

3095 mAh batarya

IP68 sertifikası

Fiyat aralığı: 37.000 - 49.000 TL

iPhone 13 Mini Özellikleri

5.4 inç OLED 2340 x 1080 px ekran

477 ppi piksek yoğunluğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı

A15 Bionic işlemci

6 GB RAM - 128 / 256 / 512 GB Dahili depolama

12 + 12 MP arka kamera

60 FPS 4K ve 240 FPS FHD Video kaydı

12 MP ön kamera

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

2406 mAh batarya

IP68 sertifikası

Fiyat aralığı: 38.500 - 43.000 TL aralığında

iPhone 13 Pro Özellikleri

6.1 inç OLED 2532 X 1170 px ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 457 ppi piksel yoğunluğu

Ceramic Shield ekran koruma

A15 Bionic işlemci

8 GB RAM - 128 / 256 / 512 GB / 1 TB Dahili kamera

12 + 12 + 12 MP arka kamera + LiDAR

60 FPS 4K ve FHD 240 FPS Video kaydı

12 MP Ön kamera

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

IP68

3.095 mAh batarya

Fiyat aralığı: 58.500 - 65.600 TL aralığında

iPhone 13 Pro Max Özellikleri

6.7 inç OLED 2778 x 1284 px ekran

457 ppi piksel yoğunluğu ve 120 Hz ekran yenileme hızı

Ceramic Shield ile ekran koruma

A15 Bionic işlemci

8 GB RAM - 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza seçenekleri

4K 60 FPS ve Full HD 240 FPS video

12 MP ön kamera

Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6

IP68

Batarya kapasitesi: 4352 mAh

Fiyat aralığı: 63.699 - 73.500 TL

iPhone 13 Serisini 2023 Yılında Almak Mantıklı Mı?

Bu soruya cevap verirken fiyat / performans karşılaştırması yapmak gerekiyor. Öncelikle yeni çıkan iPhone modelleri ile kıyasladığımızda iPhone 13 serisinin batarya kapasitesinin düşük olduğunu görüyoruz.

RAM kapasitesi, kamera özellikleri ve ekran teknolojisi anlamında kendisini geliştiren Apple'ın yeni sürüm cihazlarında fiyatlar ise daha yüksek. Bu anlamda iPhone 14 serisi ile kıyaslayacak olursak iPhone 14'ün 43.000 TL'den başladığını hatırlatıp iPhone 13 ile bu cihazı karşılaştırmakla başlayabiliriz.

iPhone 14'ün ekran boyutu, RAM ve batarya kapasitesi iPhone 13 ile oldukça yakın. Kamera çözünürlükleri ve ekran teknolojisinde de bir yenilik gözükmüyor. İki serinin Pro modelleri arasındaki en önemli fark kamera çözünürlüğü.

iPhone 14 Pro'da 48 MP çözünürlük mevcut. iPhone 14 Pro'nun satış fiyatı ise 61.599 TL'den başlıyor. 1 TB hafızaya sahip olan model 73.000 TL'yi buluyor. iPhone 13 Pro ile arasında yaklaşık 7.000 - 8.000 TL'lik bir fark olacağını düşünürsek %10 farkla daha iyi kameraya sahip bir üst modeli tercih etmek daha mantıklı olacaktır.

Pro Max modellerini kıyasladığımızda ise 14 Pro Max'te Super Retina XDR ekran ve 4'lü arka kamera setinin öne çıktığını görüyoruz. Ana kameranın çözünürlüğü ise 48 MP.

Fiyat karşılaştırması yapacak olursak iPhone 14 Pro Max'in 80.000 TL'ye dayandığını ve yeni çıkan iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatının 77.000 TL olduğunu söylemeliyiz. iPhone 15 Pro Max'in 1 TB'lık olanı 93.000 TL olarak fiyatlandırılıyor.

256 GB hafızalı ama daha yeni bir model tercih etmek isteyenler için iPhone 15 Pro Max ile 14 ve 13 serilerinin en üstün modelleri arasında devasa bir fiyat farkı bulunmuyor.

Eğer imkânınız varsa bütçenizi biraz daha arttırarak 2023 yılında 15 serisinden bir model tercih etmeniz daha mantıklı. Bu rakamlar bütçenizin çok üstündeyse 14 serisini değerlendirebilirsiniz.

13 serisine yakın fiyatları ve daha gelişmiş kamera özellikleri nedeniyle 2023'te 13 serisi yerine 14 serisini değerlendirmek daha işlevsel bir seçim olabilir.