Apple iPhone 13 Serisi Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Apple'ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 13 serisinde yer alan akıllı telefon modellerini 2023 yılında almak mantıklı mı? İşte detaylar!
Apple'ın iPhone 13 serisinde 4 farklı model seçeneği bulunuyor. Bunlardan birisi serinin standart modeli olan iPhone 13, ikincisi de iPhone 13 Mini olarak karşımıza çıkıyor.
Serinin gelişmiş modelleri ise iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak isimlendiriliyor. 2021 yılında tanıtılan iPhone 13 serisi, ilk çıktığı dönemlerde yoğun bir talep görmüştü.
Sonrasında ise yeni gelen iPhone serileri gündeme damgasını vurdu. Peki, sahip olduğu özellikler ve fiyat / performans dengesine baktığımızda 2023 yılında iPhone 13 serisinde yer alan telefonları almak mantıklı mı?
iPhone 13 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kişilerin bir kısmı iPhone 13 su geçirir mi sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
iPhone 13 Serisi Özellikleri
Serinin genel özelliklerine baktığımızda önceki sürümlere göre gelen yenilikler şu şekilde sıralanıyor:
- Çentik tasarımında yapılan değişiklikler
- Ekran yenileme hızının artması
- Depolama seçeneklerinin genişletilmesi
- Daha güçlü bir işlemci
- Yüksek batarya ömrü
- Kamera yerleşimindeki değişimler
Yukarıda sıraladığımız yenilikler ile birlikte iPhone 13 serisinde yer alan 4 modelin öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:
iPhone 13 Özellikleri
- 6.1 inç OLED 2532 x 1170 px ekran
- 457 ppi piksel yoğunluğu
- 60 Hz ekran yenileme hızı
- 6 GB RAM + 128 / 246 / 512 GB Dahili hafıza
- 12 + 2 MP ikili arka kamera
- 4K 60 FPS ve 240 FPS Full HD video kaydı
- 12 MP ön kamera
- 5.2 Bluetooth ve Wi-Fi 6 bağlantısı
- 5G
- 3095 mAh batarya
- IP68 sertifikası
- Fiyat aralığı: 37.000 - 49.000 TL
iPhone 13 Mini Özellikleri
- 5.4 inç OLED 2340 x 1080 px ekran
- 477 ppi piksek yoğunluğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı
- A15 Bionic işlemci
- 6 GB RAM - 128 / 256 / 512 GB Dahili depolama
- 12 + 12 MP arka kamera
- 60 FPS 4K ve 240 FPS FHD Video kaydı
- 12 MP ön kamera
- Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2
- 2406 mAh batarya
- IP68 sertifikası
- Fiyat aralığı: 38.500 - 43.000 TL aralığında
Apple iPhone 15 Özellikleri ve Fiyatları
Apple'ın herkes tarafından merakla beklenen etkinliği gerçekleşti ve iPhone 15 serisinin tüm modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.
iPhone 13 Pro Özellikleri
- 6.1 inç OLED 2532 X 1170 px ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 457 ppi piksel yoğunluğu
- Ceramic Shield ekran koruma
- A15 Bionic işlemci
- 8 GB RAM - 128 / 256 / 512 GB / 1 TB Dahili kamera
- 12 + 12 + 12 MP arka kamera + LiDAR
- 60 FPS 4K ve FHD 240 FPS Video kaydı
- 12 MP Ön kamera
- Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2
- IP68
- 3.095 mAh batarya
- Fiyat aralığı: 58.500 - 65.600 TL aralığında
iPhone 13 Pro Max Özellikleri
- 6.7 inç OLED 2778 x 1284 px ekran
- 457 ppi piksel yoğunluğu ve 120 Hz ekran yenileme hızı
- Ceramic Shield ile ekran koruma
- A15 Bionic işlemci
- 8 GB RAM - 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza seçenekleri
- 4K 60 FPS ve Full HD 240 FPS video
- 12 MP ön kamera
- Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6
- IP68
- Batarya kapasitesi: 4352 mAh
- Fiyat aralığı: 63.699 - 73.500 TL
iPhone 13 Serisini 2023 Yılında Almak Mantıklı Mı?
Bu soruya cevap verirken fiyat / performans karşılaştırması yapmak gerekiyor. Öncelikle yeni çıkan iPhone modelleri ile kıyasladığımızda iPhone 13 serisinin batarya kapasitesinin düşük olduğunu görüyoruz.
RAM kapasitesi, kamera özellikleri ve ekran teknolojisi anlamında kendisini geliştiren Apple'ın yeni sürüm cihazlarında fiyatlar ise daha yüksek. Bu anlamda iPhone 14 serisi ile kıyaslayacak olursak iPhone 14'ün 43.000 TL'den başladığını hatırlatıp iPhone 13 ile bu cihazı karşılaştırmakla başlayabiliriz.
iPhone 14'ün ekran boyutu, RAM ve batarya kapasitesi iPhone 13 ile oldukça yakın. Kamera çözünürlükleri ve ekran teknolojisinde de bir yenilik gözükmüyor. İki serinin Pro modelleri arasındaki en önemli fark kamera çözünürlüğü.
Apple iPhone 14 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Apple tarafından üretilen iPhone 14 serisi özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan seri neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu telefonlara dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
iPhone 14 Pro'da 48 MP çözünürlük mevcut. iPhone 14 Pro'nun satış fiyatı ise 61.599 TL'den başlıyor. 1 TB hafızaya sahip olan model 73.000 TL'yi buluyor. iPhone 13 Pro ile arasında yaklaşık 7.000 - 8.000 TL'lik bir fark olacağını düşünürsek %10 farkla daha iyi kameraya sahip bir üst modeli tercih etmek daha mantıklı olacaktır.
Pro Max modellerini kıyasladığımızda ise 14 Pro Max'te Super Retina XDR ekran ve 4'lü arka kamera setinin öne çıktığını görüyoruz. Ana kameranın çözünürlüğü ise 48 MP.
Fiyat karşılaştırması yapacak olursak iPhone 14 Pro Max'in 80.000 TL'ye dayandığını ve yeni çıkan iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatının 77.000 TL olduğunu söylemeliyiz. iPhone 15 Pro Max'in 1 TB'lık olanı 93.000 TL olarak fiyatlandırılıyor.
256 GB hafızalı ama daha yeni bir model tercih etmek isteyenler için iPhone 15 Pro Max ile 14 ve 13 serilerinin en üstün modelleri arasında devasa bir fiyat farkı bulunmuyor.
iPhone 14 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sürülen iPhone modellerinden birini kullanan pek çok kişi, iPhone 14 serisi su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor.
Eğer imkânınız varsa bütçenizi biraz daha arttırarak 2023 yılında 15 serisinden bir model tercih etmeniz daha mantıklı. Bu rakamlar bütçenizin çok üstündeyse 14 serisini değerlendirebilirsiniz.
13 serisine yakın fiyatları ve daha gelişmiş kamera özellikleri nedeniyle 2023'te 13 serisi yerine 14 serisini değerlendirmek daha işlevsel bir seçim olabilir.
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