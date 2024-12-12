A101, iPhone 16 Pro ve Apple Watch Series 8 Satıyor! Fırsatı Kaçırmayın

A101, yeni iPhone ve akıllı saat satın almak isteyen kişiler için harika bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 16 Pro ve Apple Watch Series 8 satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında uygun fiyatlı telefon, tablet ve akıllı televizyon da yer alıyor.

A101'de Satılan iPhone 16 Pro ve Apple Watch Series 8'in Fiyatları

A101'de iPhone 16 Pro modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 899 TL fiyata satılıyor. Bu telefonun Apple'ın çevrim içi mağazasında 82 bin 999 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

A101'de Apple Watch Series 8 isimli akıllı saat modelinin 45 mm ve Cellular sürümü 18 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Satışa sunulan ürünler arasında 13 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy A35, 20 bin 999 TL fiyatlı Samsung Galaxy Tab S9, 999 TL fiyata sahip Samsung kablosuz hızlı şarj cihazı ve 1.699 TL fiyatlı Baseus 6 in 1 dönüştürücü Type-C adaptör yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 61 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 85" 4K smart LED TV, 41 bin 999 TL fiyatlı Samsung 65" 4K smart QLED TV ve 12 bin 999 TL fiyata sahip Axen 55" 4K smart LED TV de satılıyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.