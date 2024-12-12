Elon Musk'ın Dudak Uçuklatan Serveti Rekor Kırdı! En Yakın Rakibine 200 Milyar Dolar Fark Attı

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi şirketlerin başındaki isim Elon Musk, halihazırda dünyanın en zengin insanı. Ancak halihazırda pek çok ülkeden daha zengin olan çılgın milyarderin bununla yetinmeye niyeti yok. Servetine neredeyse her geçen gün servet ekleyen Musk, kısa bir süre içerisinde net değerini 50 milyar dolar artırarak 447 milyar dolara çıkardı.

Elon Musk, Trilyoner Olma Yolunda İlk Engeli Aştı

Son zamanlarda yaptığı başarılı hamleler ile adından söz ettiren ve ABD seçimlerinin ardından dünyanın en güçlü ülkesinde söz sahibi olan Elon Mus'ın serveti 50 milyar dolar artarak 447 milyar dolara çıktı. Böylelikle Musk, yarım trilyon sınırına dayandı. Kendisi 400 milyar dolar barajını aşan ilk insan oldu.

Basit bir kıyaslama yapmak gerekirse, Türkiye'nin 2023 yılındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sı 1.108 trilyon dolar. Elon Musk'ın serveti ise neredeyse bunun yarısı. Bilmeyenler için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Yani Musk, Türkiye'nin ekonomisinin yarısı büyüklüğünde.

Üstelik bu yükselişin önemli bir kısmı son bir yıl hatta bir haftada oldu. Elon Musk'ın serveti Nisan ayında 166 milyar dolar seviyesine gerilemişti. Yaklaşık 8 ay sonra ise 450 milyar dolara dayandı. Son bir haftada ise 70 milyar dolara yakın bir artış yaşadı. Musk'ın SpaceX'in hisse satışından bu kazancı sağladığı tahmin ediliyor.

Üstelik Musk'ın halihazırda bekleyen 56 milyar dolarlık alacağı var. Tesla'daki başarılarından dolayı yönetim kurulunun söz verdiği 56 milyar dolar değerinde ödeme bekleyen Elon, görünüşe göre 500 milyar doları da rahat geçecek ve dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerleyecek. Bu ödeme ile arasındaki en büyük engel ise yasalar.