Samsung Galaxy A35 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çok yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ile öne çıkabilir. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunacak?

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy A35 ücreti ve donanımı hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler, zaman içinde değişiklik gösterebilir. Aşağıda telefonun sızdırılan görselleri de mevcut.

Samsung Galaxy A35 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : Full HD+

: Full HD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 5 MP

: 50 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

İddiaya göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, Super AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alması beklenen cihazın 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kameranın yer alacağı iddia ediliyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alabilir.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen telefon 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçeneğin sunulacağı öne sürüldü. Peki, Samsung Galaxy A35 ne kadar fiyata satılacak?

Samsung Galaxy A35 Fiyatı

Galaxy A35 modelinin 6 GB RAM'e sahip olan sürümünün 34.000 Rs (411 dolar), 8 GB RAM'e sahip olan versiyonunun ise 40.000 Rs (483 dolar) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığı için telefon farklı fiyatlara sahip olabilir.

Samsung Galaxy A35 Çıkış Tarihi

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy A35 isimli yeni akıllı telefon modeli 11 Mart 2024 tarihinde tanıtılacak.

Bu rehberde Samsung Galaxy A35 ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.