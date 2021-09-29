Yapay Zeka, Koronavirüs Benzeri Salgınları Önceden Tespit Edecek

Yapay zeka, koronavirüs benzeri salgınlar için önceden tespit yapacak. İngiltere'de yer alan Glasgow Üniversitesinden bir araştırma ekibi, hangi hayvan hastalıklarının insanlara geçerek yeni bir salgına yol açabileceğini önceden belirlemek için yapay zekaya dayanan bir sistem geliştirdi.

Yapay zeka destekli sistem, insanlığın bir sonraki salgına hazırlamada uzun bir yol katetmesine yardımcı olabilir.

Koronavirüs Benzeri Salgınlar Gelecekte Sorun Olmayabilir

İnsanları etkisi altına alan COVID-19 ve benzeri düzinelerce virüsün temelinde hayvan hastalıkları yatıyor. Bu tür hastalıklara ise zoonotik deniyor. Ne yazık ki araştırmacıların hangi hayvan hastalıklarından insanlara virüs bulaşabileceğini belirlemesi inanılmaz derecede zor olmaya devam ediyor.

İnsanların bu tür hastalıklara karşı tek dayanağı ise milyonlarca yıllık evrim sayesinde insanların sahip olduğu gelişmiş bağışıklık sisteminden başkası değil. Bu, tahminen 1,67 milyon hayvan kaynaklı virüsün sadece küçük bir kısmının insanları enfekte edebileceği anlamına geliyor fakat bu sayı bile COVID-19'a benzer bir salgının ne zaman yaşanacağını tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

Araştırma ekibinin çözüm yolu, AI (Yapay Zeka) kullanmaktan geçiyor. Araştırma makalesi, geçen gün yayımlandı. Araştırma kapsamında Zoonotik niteliklere sahip olduğu bilinen 800'den fazla virüs bir araya getirilerek veri tabanı oluşturuldu. Yapay zeka, virüslerin benzersiz genomik yapılarının yorumlaması için eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın potansiyel risklerin bir tehdide dönüşmeden önce belirlenmesini umuyordu.

Araştırmacıların son açıklamasına göre yapay zeka başarılı oldu. Çalışmada yer alan bilim insanları, virüslerin insanları enfekte edip edemeyeceğinin bu yöntemle bulunabileceğini keşfetti. Yapay zeka, viral genomları inceleyerek potansiyel zoonozları (hayvanlardan insanlara geçen hastalık) keşfedebildi.

Bilim insanlarının kaydettiği ilerleme, yapay zekanın faydalı olarak nasıl kullanılabileceğinin de en iyi örneklerinden biri oldu. Normalde insanların virüslerin ortak yönlerini bulması gerekir. Bunu yapabilmeleri için milyonlarca virüsü tek tek ele almaları ve yeni tip koronavirüs gibi diğer virüslerle ortak yönlerini karşılaştırmaları gerekir. Bu gerçekten inanılmaz bir zaman alacaktır ancak denklemden insanı çıkarıp yapay zekayı eklediğinizde sürecin ne kadar kısaldığını fark etmeniz kaçınılmaz olacaktır.

Yapay zeka, insanlardan daha iyi iş yapmıyor ama insanların bir işi yapmak için ayıracağı süreden çok daha kısa süre içinde görevini tamamlayabiliyor. Bu nedenle bu tür görevler için harika bir seçim olarak görülüyor.