Akfen Holding'den 1000 Üniversite Öğrencisine Burs İmkanı!

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülkemizin 11 ilinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Şu ana dek 46 bini aşkın can kaybının yanı sıra on binlerce yaralı ve hayatta kalmayı başaran depremzede için yardım seferberlikleri sürüyor. Bugün bu yardımlara bir yenisi de Akfen Holding'den geliyor.

Depremden etkilenen öğrenciler için "El Ele Birlikteyiz" adı altında bölgeye yönelik yardımlarını sürdüren Akfen Holding, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı koordinasyonu kapsamında eğitim seferbirliği başlatıyor.

"Akfen – TİKAV Burs Programı" Başvuruları Başladı

Akfen Holding, kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonu kapsamında deprem bölgesinde depremden etkilenen 1000 adet üniversite öğrencisine üniversiteden mezun olana kadar öğrenim bursu sağlayacak. Başvurular 15 Mart 2023 tarihine kadar www.tikav.org.tr üzerinden yapılabilecek.

Akfen Holding, bu 1000 üniversite öğrencisine "Akfen – TİKAV Burs Programı" adı altında üniversite eğitimleri boyunca ve her yıl akademik takvim süresince aylık olarak burs ödemeleri sağlayacak.