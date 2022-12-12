Öğrencilere Müjde: 2023 KYK Kredi ve Burs Ücretleri Belli Oldu

Bugün yapılan Kabine toplantısında asgari ücretten EYT'ye kadar birçok kararın yıl sonu olması hasebiyle kararlaştırılması bekleniyordu. Bakanlar Kurulunun konu başlıklarından biri de 2023 KYK kredi ve burs ücretleri olarak belirlenmişti.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi. 2023 KYK kredi ve burs ücretlerinin artacağı duyuruldu.

2023 KYK Ücretleri Ne Kadar?

Kabine toplantısında alınan kararlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Erdoğan; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin aldığı KYK burs ve kredi ücretlerinde yeni yılla beraber zamma gideleceğini belirtti.

Buna göre 2023 Ocak ayı itibarıyla KYK ücretleri yaklaşık olarak %47 zamlandı.