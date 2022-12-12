Öğrencilere Müjde: 2023 KYK Kredi ve Burs Ücretleri Belli Oldu

Bu akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 KYK Kredi ve Burs Ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere Müjde: 2023 KYK Kredi ve Burs Ücretleri Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Bugün yapılan Kabine toplantısında asgari ücretten EYT'ye kadar birçok kararın yıl sonu olması hasebiyle kararlaştırılması bekleniyordu. Bakanlar Kurulunun konu başlıklarından biri de 2023 KYK kredi ve burs ücretleri olarak belirlenmişti.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere müjdeyi verdi. 2023 KYK kredi ve burs ücretlerinin artacağı duyuruldu.

Öğrencilere Müjde: 2023 KYK Kredi ve Burs Ücretleri Belli Oldu

2023 KYK Ücretleri Ne Kadar?

Kabine toplantısında alınan kararlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Erdoğan; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin aldığı KYK burs ve kredi ücretlerinde yeni yılla beraber zamma gideleceğini belirtti.

Buna göre 2023 Ocak ayı itibarıyla KYK ücretleri yaklaşık olarak %47 zamlandı. 

  KYK2022 Ücreti  KYK 2023 Ücreti
Lisans 850 TL 1250 TL
Yüksek Lisans 1700 TL 2500 TL
Doktora 2550 TL 3750 TL

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İNTERNET

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Türkiye'de milyonlarca insanın gündeminde olan EYT(Emeklilikte Yaşa Takılanlar), bugün Kabine Toplantısı'nın konu başlıklarından biriydi.
 

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