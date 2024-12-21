Amazon Çalışanları: "Yılbaşında Paketiniz Gecikirse Hesabını Amazon'dan Sorun, Biz Yokuz!"

Amazon tesisi çalışanları, ABD'deki en büyük grevi başlattı! New York, Atlanta ve San Francisco gibi şehirlerde gerçekleşen bu eylem, şirketin sendika görüşmelerine başlaması için baskı yaratmayı amaçlıyor.

Grev International Brotherhood of Teamsters sendikası tarafından organize ediliyor. Bu sendika, Amazon’un 10 farklı tesisindeki 10.000 kadar çalışanı temsil etmek üzere görevde.

Sendika Başkanı Sean O’Brien, şu açıklamada bulundu:

Eğer tatil döneminde paketiniz gecikirse, bunun nedeni Amazon’un dürtülerine yenik düşmesidir.

Yoğun Çalışma Temposu, Yetersiz Maaş...

Teamsters sendikası, Amazon’un çalışanlarına yetersiz maaş verdiğini ve yoğun çalışma temposuyla personellerini zorladığını iddia ediyor. Sendika, Amazon'un fahiş kâr rakamlarına rağmen çalışanlarına temel ihtiyaçlarını karşılayacak ücretleri dahi vermekten aciz olduğunu vurguluyor.

Şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde performans gösterdiği ve 158,9 milyar dolar gelir elde ettiği biliniyor. Bu rakam da bir önceki yıla göre %11’lik bir artış demek.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un kişisel serveti şu anda 239 milyar dolar civarında. Bu da şirketin, çalışanlarıyla olan ilişkisini yeniden düşünmesi gerektiğine dair eleştirilerin yoğunlaşmasına neden oluyor.

Amazon'a Göre Hava Hoş

Amazon, ABD’de sendika üyeliğinin en düşük olduğu şirketlerden biri. Buna rağmen yapılan grevlere karşılık sessiz kaldı, hatta bu grevin Amazon operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını dile getirdi.

Uzmanlar, şirketin sendikayla masaya oturmasının olası olmadığını söylüyor.