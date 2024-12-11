Bayiye Gitmeye Son: Amazon Artık Otomobil de Satıyor!

Jeff Bezos'un 1994'te internetten kitap satmak için kurduğu Amazon, günümüzde A'dan Z'ye neredeyse her şeyi satın alabildiğiniz bir platform haline geldi. Üstelik bu şaşırtıcı ürün yelpazesi her geçen gün biraz daha genişliyor. Son olarak Amazon otomobil satışlarına da el attı. İşte detaylar!

Amazon, Otomobil Satışına Resmen Başladı

Amazon Autos adıyla hayata geçirilen bu yeni girişim, müşterilerin seçtikleri otomobili çevrimiçi olarak Amazon uygulaması üzerinden incelemelerine ve sipariş vermelerine imkan tanıyor. Şirket, ilk etapta Hyundai ile iş birliği yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 48 şehirde hizmete başladı.

Bugünden itibaren Atlanta, Boston, Şikago, Los Angeles ve New York gibi büyük şehirlerde yaşayan kullanıcılar, satın almak istedikleri aracın donanım, renk ve özellik paketlerini seçip ödeme yapabilecekler. Şu an için sadece Hyundai bayileriyle çalışan sistemde yakın zamanda daha çok marka olması bekleniyor.

Amazon ayrıca finansman ve takas konusunda da kullanıcılara yardımcı oluyor. Böylelikle kullanıcıların araç teslim alma işlemi dışında bayilere gitmesine gerek kalmıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri yeni servis için "Bayilerle ortak çalışarak araç alımını daha şeffaf, müşteri dostu ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 itibariyle farklı markalarla daha çok eyalet ve sonrasında daha çok ülkede kullanıma sunması beklenen servisin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Amazon her ne kadar ülkemizde aktif şekilde faaliyet gösterse de bazı ürün ve servisleri çeşitli nedenlerle Türkiye'de yok. Amazon Autos'un da o servislerden biri olması bekleniyor.