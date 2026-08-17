Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Değeri 6 Ayda 26 Bin TL Düştü

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Türkiye'de satışa çıkmasının üzerinden yaklaşık altı ay geçti. İlginçtir ki bu kısa süre bile söz konusu telefonun ciddi oranda bir değer kaybı yaşamasına yetti. Ülkemizde 109 bin 999 TL'den satışa çıkan Galaxy S26 Ultra'nın fiyatı 84 bin TL'ye kadar geriledi. Gelin söz konusu modelin yaşadığı değişime birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Kadar Değer Kaybetti?

Türkiye'de satışa çıkan en uygun fiyatlı Galaxy S26 Ultra, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahipti. Yukarıda da belirttiğim gibi modelin başlangıç fiyatı 109 bin 999 TL'ydi. Kıyaslamak gerekirse S26 Ultra'nın en büyük rakibi olan iPhone 17 Pro Max ise aynı dönemde 106 bin 999 TL'ye satın alınabiliyordu. Bugün ise bambaşka bir tablo bizleri karşılıyor.

Aynı Galaxy S26 Ultra, çeşitli e-ticaret platformlarında 84 bin 499 TL gibi bir fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Bu da telefonun yaklaşık 25 bin 500 TL değer kaybettiği anlamına geliyor. Yine kıyas yapmak gerekirse 256 GB'lık iPhone 17 Pro Max'in güncel satış fiyatı 119 bin 999 TL civarında. Yani Samsung'un telefonu değer kaybederken Apple'ın teleofnu değer kazanmış.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Türkiye'de satışta olan iki farklı konfigürasyonu daha var. Ne yazık ki durum onlarda da farksız. 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip model Türkiye'de 121 bin 999 TL'den satışa çıkmıştı. Güncel olarak Amazon'da 90 bin TL'ye alınabiliyor. 16 GB RAM ile 1 TB depolama alanına sahip model ise 139 bin 999 TL yerine 113 bin 999 TL'ye bulunabiliyor.

Model Çıkış Fiyatı Güncel Fiyat Fiyat Farkı Galaxy S26 Ultra 12 GB RAM + 256 GB 109.999 TL 84.499 TL 25.500 TL Galaxy S26 Ultra 12 GB RAM + 512 GB 121.999 TL 90.499 TL 31.500 TL Galaxy S26 Ultra 16 GB RAM + 1 TB 139.999 TL 113.999 TL 26.000 TL

Biz Galaxy S26 Ultra'nın yaşadığı fiyat değişimi için "değer kaybı" ifadesini kullanmayı daha doğru bulduk. Çünkü telefonun Türkiye fiyatı artan enflasyona ve 43.88'den 47,90 TL'ye çıkan dolar kuruna rağmen 25 bin 500 TL düşmüş. Ancak bu satın almayan herkes için bir fırsat niteliği taşıyor. Samsung'un en iyi telefonunu çıkış fiyatına kıyasla neredeyse 26 bin TL daha ucuza alabilirsiniz.

Yine de Galaxy S26 Ultra'nın başına gelen bu durumun bazı kullanıcıları rahatsız edebileceğinin de altını çizmek gerek. Elbette ki telefon altın ya da döviz gibi bir yatırım aracı değildir. Değerini sürekli koruması da beklenemez. Ancak S26 Ultra'nın satış grafiğine baktığımızda neredeyse satışa çıktığından beri düşüşte olduğunu görüyoruz. Peki bunun nedeni ne? Galaxy S26 Ultra'nın değeri neden hızlı düşüyor?

Galaxy S26 Ultra'nın Değeri Neden Bu Kadar Hızlı Düştü?

Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın değer kaybına dair resmi bir açıklama yapmadı. Yine de birkaç iyi tahmilnde bulunmak mümkün. Örneğin yukarıda da bahsettiğim üzere Samsung Galaxy S26 Ultra, Türkiye'de iPhone 17 Pro Max'i bile aşan bir fiyat etiketi ile satışa çıktı. Bunun hatalı bir fiyat politikası olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Günümüzde pek çok kullanıcıda "o fiyata iPhone alırım" düşüncesi hakim. Durum böyle olunca S26 Ultra'ya olan ilgi daha ucuza satılan iPhone 17 Pro Max'e olan ilginin altında kalıyor. Bu satış rakamlarını, satış rakamları da fiyat etiketlerini etkiliyor. Satıcılar, stoklarındaki ürün yeterince rağbet görmediği zaman fiyatları düşürebiliyor.

Orta sınıf telefonların performansının artması ve iyi bir deneyim için amiral gemisi telefonlara gerek kalmaması da Samsung'un S26 Ultra satışlarını etkilemiş ve fiyatın düşmesine neden olmuş olabilir. Elbette ki bu tarz değer kayıpları da bir etken. İnsanlar birkaç ay ya da yıl sonra aldığı fiyattan çok çok daha ucuza satacağı bir telefona bu kadar para vermek istemeyebilir.

Sonuçta Türkiye'de satılan telefonların fiyatı sürekli artıyor ve yenisini almak için eskisini makul bir fiyata satmak gerekiyor. Örneğin ben de tam olarak bu nedenden dolayı iPhone kullanıyorum. Elbette ki tüm bunlar tahmindeb ibaret. Bizim aklımıza gelmeyen bambaşka bir olay da bu değer kaybını açıklayabilir.

Galaxy S26 Ultra Hâlâ Alınır mı?

Galaxy S26 Ultra'nın değer kaybetmesi telefonu çıktığı gibi satın alanlar için kötü haber olabilir. Ancak şu an yeni bir telefon alacaklar için fırsat da olabilir. Burada sadece kendinize "ben bu telefonu kaç yıl kullanırım?" sorusunu sormanız gerekiyor. Eğer cevabınız yıllar ise Galaxy S26 Ultra kesinlikla hâlâ alınır.

Ancak siz bir telefonu en fazla bir ya da iki sene kullanan biriyseniz bu telefon doğru seçim olmayabilir. Elbette ki para sizin için belirleyici bir unsur değilse durum değişir. O durumda S26 Ultra gerçekten de satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri olabilir.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S26 Ultra kelimenin tam anlamıyla harika bir telefon. Ancak bu değer kaybıyla benim satın alacağım bir telefon olmazdı. Yurt dışında şartlar ne olursa olsun Türkiye'de akıllı telefon fiyatları küçük bir servet değerinde. Ben kendi adıma aldığım bir ürünün bu kadar değer kaybetmesini istemezdim. Özellikle de en büyük rakibi piyasa değerini koruyor hatta artırıyorken.