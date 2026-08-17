Citroen 2026 Fiyat Listesi: 195 Bin TL İndirim Var!

Citroen'in Ağustos 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Ayrıca Citroen markasının bazı otomobilleri için Ağustos ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Böylece bu otomobiller daha düşük bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Peki, 2026 yılının Ağustos ayında Citroen güncel araba fiyatları ne kadar?

Citroen Ami'nin Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 6 kW Ami 590.000 TL 560.000 TL 30 bin TL 6 kW Ami Dark Side 605.000 TL 575.000 TL 30 bin TL 6 kW Ami Sunrise 630.000 TL 600.000 TL 30 bin TL 6 kW Ami Sunset 630.000 TL 600.000 TL 30 bin TL

6 kW Ami'nin sürümü için 500 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, Ağustos ayına özel kampanya kapsamında 590 bin TL yerine 560 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani arada 30 bin TL'lik indirim mevcut. 6 kW Ami Dark Side sürümü 605 bin TL yerine 575 bin TL'ye satılıyor. 6 kW Ami Sunrise ve 6 kW Ami Sunset sürümleri ise 630 bin TL'den 600 bin TL'ye düştü.

Citroen Elektrikli e-C3'ün Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 83 kW Plus 1.595.000 TL 1.470.000 TL 125.000 TL 83 kW Max 1.660.000 TL 1.520.000 TL 140.000 TL

Citroen Elektrikli e-C3'ün 83 kW Plus sürümü için 1 milyon 595 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm, kampanya kapsamında 1 milyon 470 bin TL'ye düştü. Yani 125 bin TL tutarında bir indirim mevcut. 83 kW Max sürümü ise Ağustos ayına özel 1 milyon 660 bin TL yerine 1 milyon 520 bin TL'ye satılıyor.

Citroen C3 Aircross Hybrid'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Donanım Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus Plus 2.155.000 TL - - 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Collection Collection 2.230.000 TL 2.130.000 TL 100.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max Max 2.260.000 TL 2.160.000 TL 100.000 TL

Otomobilin 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Collection sürümü için 2 milyon 230 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm Ağustos ayına özel 2 milyon 130 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani kampanya sayesinde 100 bin TL tutarında indirim mevcut. 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max sürüm ise 2 milyon 260 bin TL'den 2 milyon 160 bin TL'ye düştü.

Citroen Elektrikli e-C3 Aircross'un Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 83 kW Max Elektrikli Motor Standart Menzil 1.790.000 TL 1.600.000 TL 190.000 TL 83 kW Collection Elektrikli Motor Uzun Menzil 1.900.000 TL - - 83 kW Max Elektrikli Motor Uzun Menzil 1.930.000 TL - -

Elektrikli e-C3 Aircross'un 83 kW Max Elektrikli Motor Standart Menzil sürümü için 1 milyon 790 bin TL fiyat belirlendi. Bu otomobil kampanya ile birlikte 1 milyon 600 bin TL'ye düştü. Yani 190 bin TL'lik indirim mevcut. 83 kW Collection Elektrikli Motor Uzun Menzil sürüm 1 milyon 900 bin TL, 83 kW Max Elektrikli Motor Uzun Menzil sürüm ise 1 milyon 930 bin TL'ye satılıyor.

Citroen C4 Hybrid'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

1.2 Hybrid You: 2 milyon 61 bin TL

2 milyon 61 bin TL 145 eDCS6 Max: 2 milyon 242 bin TL

Citroen Elektrikli e-C4'ün Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Citroen Elektrikli e-C4'de yalnızca bir sürüm mevcut. 115 kW Elektrikli Motor sürümü için 2 milyon 295 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu otomobil Ağustos ayına özel olarak 2 milyon 100 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani kampanya kapsamında 195 bin TL'lik bir indirim bulunuyor.

Citroen C4 X Hybrid'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

1.2 Hybrid: 2 milyon 61 bin TL

2 milyon 61 bin TL 145 eDCS6: 2 milyon 262 bin TL

Citroen Elektrikli e-C4 X'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Citroen Elektrikli e-C4 X'in yalnzıca bir sürümü bulunuyor. Otomobilin 115 kW Elektrikli Motor sürümü 2 milyon 555 bin TL'ye satılıyor ancak kampanya kapsamında 2 milyon 100 bin TL'ye düştü. Kampanya kapsamında 155 bin TL tutarında bir indirim mevcut.

Citroen e-C5 Aircross Hybdrid Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Versiyonlar Tavsiye Edilen Liste Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Miktarı 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus 2.710.000 TL 2.599.000 TL 111.000 TL 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 2.960.000 TL - -

e-C5 Aircross Hybdrid'in iki farklı sürümü mevcut. 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus sürümü için 2 milyon 710 bin TL fiyat belirlendi. Bu sürüm kampanya kapsamında 2 milyon 599 bin TL'ye düştü. Yani 111 bin TL tutarında bir indirim bulunuyor. 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max sürüm ise 2 milyon 960 bin TL'ye satılıyor.

Citroen e-C5 Aircross'un Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

157 kW Elektrikli Motor: 2 milyon 430 bin TL

Editörün Yorumu

Citroen C3 Aircross, geçtiğimiz ay en çok satılan elektrikli arabalar listesinin altıncı sırasında yer almıştı. Bu otomobil Ağustos 2026'da 564 satış adedine ulaşmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu otomobil şu anda 2 milyon 155 bin TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Citroen Ami, Elektrikli e-C3, C3 Aircross Hybrid, Elektrikli e-C3 Aircross ve e-C5 Aircross Hybdrid için de özel bir kampanyanın olduğunu belirteyim. Kampanya kapsamında bu bu otomobiller daha uygun fiyata satın alınabiliyor.