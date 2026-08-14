2.779 TL Değerindeki Gizem Oyunu Ücretsiz Oldu

Epic Games'te normalde almak için 2 bin TL'nin üzerinde ücret ödenmesi gereken Targeted - 10 Days adlı gizem oyunu bedava hâle geldi. Glitchy Frame Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapıma bedava sahip olmak için bir son tarih de belirlendi. Eğer bundan önce oyunu alırsanız sonsuza kadar size ait olacak.

Targeted - 10 Days Ne Zamana Kadar Ücretsiz Oldu?

Targeted - 10 Days, Epic Games'te 31 Ağustos 2026 saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Oyun normalde 2 bin 779 TL'ye satılsa da şu an devam eden fırsat sayesinde onu hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Özellikle yüksek fiyat etiketine sahip oyunlara para harcamayı seven biri değilseniz unutma ihtimaline karşı şimdiden oyunu almanızda fayda var.

FIRSAT Targeted - 10 Days %100 İNDİRİM Ücretsiz ₺2.279,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Targeted - 10 Days Nasıl Bir Oyun?

Targeted - 10 Days, eskiden yeraltı dünyasının bir parçası olan adamın hayatını kurtarmaya çalışmasını ele alıyor. Ana karakter, geçmişte karanlık işlerle uğraşsa da daha sonra onların aleyhine ifade etmeye karar veren birni yönetiyorsunuz. Önceden içinde olduğunuz grubun lideri, sizin konuşmanızı engellemek istiyor. O yüzden nereden ne geleceğini bilemez şekilde yaşıyorsunuz.

Hayatta kalmanın tek yolu, dikkatli olmaktan geçiyor. Kimin sizi takip ettiğini ve size zarar vermek için fırsat kolladığını öğrenmeniz gerekiyor. Oyun, çeşitli arabaların bulunduğu bir yer altı otoparkında geçiyor. Siz ise arabaya binmeden önce çevreyi inceliyor, herhangi bir sabotaj izi olup olmadığını veya şüpheli bir durum olup olmadığınızı bulmaya çalışıyorsunuz.

Otoparkta daha önce birinin bulunup bulunmadığını anlamak için küçük detaylar çok kritik öneme sahip. Hangi eşyanın yer değiştirdiğini, hangi eşyanın farklı göründüğünü dikkatlice ele almalısınız. Eğer her şey güvenli görrünüyorsa arabanıza binebilirsiniz fakat bir terslik fark ederseniz hemen asansöre dönmeli ve yardım çağırmalısınız.

Targeted - 10 Days'te Türkçe Dil Desteği Var mı?

Targeted - 10 Days'te Türkçe dil desteği bulunmuyor. Oyun, İngilizce, Macarca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Geleneksel Çince, Japonca, Lehçe, Basitleştirilmiş Çince, Korece, Rusça, Kastilya İspanyolcası, İtalyanca, Bulgarca, Slovakça dâhil toplam 15 dili destekliyor. Tabii, oyun daha çok gizem ağırlıklı olduğu için Türkçe desteğinize çok ihtiyacınız olmayacağını belirtelim.

Targeted - 10 Days'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-2100 or AMD FX-6300

Intel Core i3-2100 or AMD FX-6300 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 1000 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Targeted - 10 Days'in özellikle bulmaca oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap ettiğini düşünüyorum. Eğer daha önce anormallikler keşfetmeye çalıştığınız oyunları oynadıysanız muhtemelen bu yapımı da denemekten çok keyif alacaksınızdır. Kötü bir hikâyesi yok. Türü sevmiyorsanız bile denemek için kütüphanenize eklemenizi tavsiye ederim. Belki neden bu kadar pahalı olduğunu da deneyimleyerek öğrenirsiniz.