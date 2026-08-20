A101'de iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra ve Redmi Note 15 Satılıyor

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A101'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı televizyon olurken bazen tablet olabiliyor. Bu hafta ise iPhone ve Android telefonlar satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S26+ ve Redmi Note 15 dahil olmak üzere pek çok model bulunuyor.

A101'de iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 20 Ağustos 2026 itibarıyla iPhone 17 Pro Max'in 512 GB depolama alanına sahip sürümü 129 bin 999 TL'ye satılıyor. Apple A19 Pro işlemcisine sahip telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 108 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Apple A19 Pro işlemcisine sahip alan cihazda 12 GB RAM yer alıyor.

A101'de Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 68 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonda 4.900 mAh batarya kapasitesi de bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 99 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

A101'de Redmi Note 15 ve Redmi Note 14 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık sunuyor. Telefon gücünü Helio G100 Ultra işlemcisinden alıyor.

Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel kamera yer alıyor. Bu arada cihazda 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

A101'de Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25'in Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 79 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefonda 4.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor.

A101'de Galaxy A37 ve Galaxy A17'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A37'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 999 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 23 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık sunuyor. Cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Galaxy A17'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

A101'de Galaxy A57 ve TECNO Spark Slim'in Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A57'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 27 bin 499 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 31 bin 199 TL'ye satılıyor. Gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alan telefonda 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut.

TECNO Spark Slim'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 899 TL'ye satılıyor. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5160 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.