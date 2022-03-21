Android Kullanıcıları Artık Google Arama Geçmişinin Son 15 Dakikasını Silebilir

Google nihayet kullanıcıların arama geçmişlerinin son 15 dakikasını Android uygulamasından silmelerine izin veriyor.

Şirket bu özelliğin geleceğini geçen yıl açıklamıştı. Gecikmeyle de olsa yalnızca Android telefonlardaki Google uygulamalarına merakla beklenen özellik geldi.

Özellik, The Verge'deki bir editör tarafından fark edildi. Bir Google sözcüsü yayına, şirketin gerçekten de "son 15 dakikayı sil" seçeneğini geliştirdiğini ve önümüzdeki birkaç hafta içinde herkesin kullanımına sunulacağını doğruladı. Haberin kaynağı, kendi telefonu olan Samsung Galaxy S20 Ultra'da güncellenen Google uygulamasında henüz bu özelliğin gelmediğini doğruluyor ancak, Google aylar önce iOS uygulamasına sunmasından ötürü iPhone cihazlarda bu seçenek mevcut.

Google Arama Geçmişinin Son 15 Dakikasını Silme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Bununla birlikte, birçok kişi Google arama geçmişlerini temizlemek için 15 dakikalık süre sınırından memnun değil. Reddit'teki tartışmalar, kullanıcıların 30 ila 60 dakikalık seçenekler de istediğini gösteriyor. Google, otomatik silme seçeneğiyle son üç, 18 veya 36 ay için arama geçmişinizi toplu olarak temizlemenize de olanak tanıyor. Alternatif olarak ise belirli bir dönem, gün veya etkinlik aralığı için Google uygulamanızdan arama geçmişini silebilirsiniz. Seçeneklerin önümüzdeki haftalarda tüm Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Google'ın son 15 dakikaya ait arama geçmişini silme seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Tek dokunuşla geçmiş temizleme özelliği için bu sürenin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa Google bu süreleri uzatmalı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.