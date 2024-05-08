YouTube Shorts Destekliyor: Nokia 3210 (2024) Tanıtıldı!

HMD Global hem kendi markası hem de geçtiğimiz yıllardaki gibi Nokia markası altında yeni telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. 25 yıl önce piyasaya sürülen telefonun yenilenmiş versiyonu: Nokia 3210 (2024) ile bunlara bir yenisi daha eklendi.

2024 Nokia 3210 Özellikleri ve Fiyatı

Yeni Nokia 3210'un 2,4 inç büyüklüğündeki TFT LCD ekranı QVGA çözünürlüğe sahip. 2 Megapiksel LED flaşlı kameranın yer aldığı telefon, S30+ sistemi üzerinde çalışıyor ve gücünü Unisoc T107 yonga setinden alıyor.

64 MB RAM ve 128 MB depolama alanıyla birlikte gelen telefonun hafızasını, microSD kart ile 32 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan 2024 Nokia 3210'da USB-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Telefonun 1450 mAh kapasiteli bataryası çıkarılabilir yapıda ve 9,8 saate kadar konuşma süresi sunuyor. FM radyo, MP3 oynatıcı ve Nokia'nin klasik yılan oyununun yanı sıra YouTube Shorts, haberler ve dava durumu güncellemelerine erişebiliyorsunuz.

Yeni Nokia 3210'un fiyatı 89 euro olarak belirlendi. Şu anda Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'ta mevcut olan telefonun önümüzdeki dönemde AB, Afrika, Hindistan, Orta Doğu ve belirlenen diğer bölgelerde satışa sunulması planlanıyor.