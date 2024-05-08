Apple'dan İlginç Hamle: Kutulardaki Çıkartmaların Sonu mu Geliyor?

Apple'ın satmış olduğu her ürün grubunun kutusunda Apple'ın logosunun bulunduğu çıkartmalar çıkıyordu ancak görünüşe göre şirket bu alışkanlığına artık bir son vermeye başlıyor.

Apple'ın kutularıyla özdeşleşen parçalardan biri olan çıkartmalar, Apple kullanıcılarının en sevdiği şeylerden biriydi. Görünüşe göre şirket yeni tanıttığı iPad'lerle birlikte artık kutulardan çıkan çıkartmalara son veriyor.

Apple Kutulardaki Çıkartmaları Kaldırıyor

9to5Mac tarafından elde edilen bir Apple Store notuna göre bu hafta tanıtılan yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinde alışılagelmiş Apple çıkartmaları yer almıyor.

Aktarılan detaylara göre artık Apple çıkartması istiyorsanız Apple Store'da yeni bir iPad Pro veya iPad Air satın alırken çalışanlardan çıkartmanızı talep etmeniz gerekiyor.

Apple daha önce piyasaya sürdüğü Vision Pro başlığının kutularında da çıkartmaya yer vermemişti ancak Mart ayında piyasaya sürülen yeni MacBook Air modelleri çıkartmayla birlikte gelmişlerdi. Görünüşe göre Apple çıkartmaları aşamalı olarak kaldırmaya başlamış durumda.

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