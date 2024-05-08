NASA, Mars'a Seyahat Süresini Kısaltıyor: Peki Nasıl?

Uzay yolculuğunun geleceği gitmeyi planladığımız noktalara ne kadar hızlı gidebileceğimize bağlı. Bu nedenle NASA, Kızıl Gezegen'e ulaşmak için gereken mevcut dokuz aylık yolculuk yerine insanları iki ay gibi kısa bir sürede Mars'a ulaştırabilecek yeni bir tahrik sistemi üzerinde bir teknoloji geliştirme şirketiyle birlikte çalışıyor.

NASA'nın Yenilikçi İleri Kavramlar (NIAC) programı kısa bir süre önce ek finansman ve geliştirme için gelecek vaat eden altı projeyi seçerek bu projelerin geliştirmenin ikinci aşamasına geçmesine olanak tanıdı.

NASA'da NIAC program yöneticisi olan John Nelson tarafından "bilim kurgu benzeri" olarak tanımlanan yeni konseptler arasında bir ay demiryolu sistemi ve akışkan tabanlı teleskopların yanı sıra darbeli bir plazma roketi de yer alıyor.

Mars'a Seyahat Süresi İki Saate Düşecek

Potansiyel olarak çığır açan tahrik sistemi Arizona merkezli Howe Industries tarafından geliştirilmekte. Darbeli plazma roketi, daha kısa bir süre içinde yüksek hızlara ulaşmak için nükleer füzyonu (atomların parçalanmasıyla ortaya çıkan enerji salınımı) kullanarak itiş gücüne fayda sağlayacak.

NASA tahrik sisteminin yüksek verimliliğinin, Mars'a mürettebatlı görevlerin iki ay içinde tamamlanmasına olanak sağlayabileceğini iddia ediyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan tahrik sistemleriyle Mars'a yolculuk yaklaşık dokuz ay sürüyor. Darbeli plazma roketi aynı zamanda çok daha ağır uzay araçlarını da taşıyabilecek ve bu araçlar daha sonra mürettebat için galaktik kozmik ışınlara karşı kalkanlarla donatılabilecek.

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