Meta'dan Yapay Zeka Sektörüne Yeni Yatırım: NVIDIA'dan Ekran Kartı Siparişi!

Meta'nın yapay zekâ başkanı Yann LeCun tarafından açıklandığı üzere Meta, yapay zekâ eğitimi için NVIDIA ekran kartlarına 30 milyar dolarlık büyük bir yatırım yaptı.

LeCun, AI Summit'te ince ayar ve eğitim sırasında Llama-3'ün gelecek varyasyonlarından bahsetti. Meta, toplam değeri bir milyonu bulan ve 30 milyar dolar değerinde 500.000 ek ekran kartı satın aldığını belirtti.

LeCun, hesaplama sınırlamaları ve ekran kartı maliyetlerinin mevcut düzeydeki ilerlemeleri engellediğini vurguladı. Meta'nın yoğun ekran kartı kullanımına rağmen OpenAI'den Sam Altman, 21,6 milyar dolara mal olan 720.000 NVIDIA H100 ekran kartı kullanarak AGI geliştirme için yılda 50 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Yapay Zeka Sektörüne Yatırımlar Katlanarak Büyüyor

Bu yatırım, kıyaslamak gerekirse Apollo uzay programının maliyetlerini de aşarak yapay zekâ üzerine süren geliştirmelerdeki artan harcamaları bariz bir şekilde gözler önüne seriyor. OpenAI ve diğer teknoloji devleri de yapay zekâ yeteneklerini artırmayı amaçlayarak ekran kartlarına büyük yatırımlar yapıyor.

Microsoft yıl sonuna kadar 1,8 milyon ekran kartı hedeflerken OpenAI ise yaklaşık 10 milyon ekran kartı planlıyor. LeCun, maliyetin düşürülmesi için öğrenme algoritmalarının ekran kartları arasında verimli bir şekilde ölçeklendirilmesi gerektiğini de vurguluyor.

Gelişmeler devam ettikçe yapay zekâ şirketleri talebi sürdürürken maliyetleri düşürebilir. Yapay zekâ sektöründeki üstünlük yarışı, teknolojinin geleceğini şekillendiren önemli yatırımların da şekillenmesine yol açıyor.

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