Katlanabilir iPhone'un En Kritik Parçası Samsung'a Emanet!

Apple’ın yıllardır beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli için artık son viraja girilmiş durumda. Akıllı telefonun yalnızca birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor. Apple ise cihazı piyasaya sürmeden önce seri üretim hazırlıklarını hızlandırdı. Bu kapsamda katlanabilir iPhone’da kullanılacak ekran için şirketin Güney Koreli teknoloji devi ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Katlanabilir iPhone'un Ekranını Kim Üretecek?

Apple ile ilgili güvenilir bir sızıntı kaynağına göre ABD'li şirket, katlanabilir iPhone'da kullanılacak OLED ekran için Samsung ile anlaşma yaptı. Daha önce Apple'ın BOE ve LG ile de görüşmeler yürüttüğü iddia ediliyordu. Görünüşe göre şirket tercihini Samsung'dan yana kullandı. Bildiğiniz üzere Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri. Bu nedenle Samsung'un Apple'a ekran tedarik edecek olması şaşırtıcı gelebilir ancak bu ilk kez yaşanmıyor.

Evet iki şirket akıllı telefon pazarındaki en büyük rakiplerden olabilir ve liderlik için kıyasıya rekabet ediyor olabilir. Ancak ekran tedariki söz konusu olduğunda ticari bir ilişki devreye giriyor. Dolayısıyla Samsung, bir yandan kendi akıllı telefon satışlarından gelir elde etmeye çalışırken diğer yandan rakibine parça tedarik ederek de kazanç sağlıyor. Hatta Samsung yalnızca ekran değil, bellek gibi donanımlar da üretiyor ve satıyor. Şimdiyse şirketin katlanabilir iPhone'daki OLED ekranda imzası olacak.

Aynı sızıntı kaynağına göre Samsung, ilk etapta 3 milyon panel üretecek ve bunları bu yıl teslim etmeyi planlıyor. Apple, bugüne kadar iPhone modelleri için ekran tedarik ederken genellikle birden fazla üreticiyle çalışıyordu. Ancak şu an için katlanabilir iPhone'un ekranı için yalnızca Samsung ile anlaşma yaptığı biliniyor. Hatta iki şirket arasında üç yıllık özel bir anlaşma bulunduğu da söyleniyor. Bu anlaşma kapsamında Apple'ın üç yıl boyunca Samsung dışında bir üreticiden ekran tedarik edemeyeceği öne sürülüyor.

Öte yandan 3 milyon panel üretimi yalnızca ilk aşama için. Katlanabilir iPhone'un piyasaya sürülmesinin ardından kullanıcı ilgisinin beklentilerin üzerinde olması durumunda Apple'ın üretimi artırması gerekebilir. Bu da Samsung için daha fazla sipariş anlamına geliyor.

Apple, Neden Samsung ile Anlaştı?

Peki Apple neden LG ve BOE gibi alternatifler yerine Samsung’la anlaştı? Bunun arkasında aslında tek bir sebep var: Tecrübe. Samsung, halihazırda katlanabilir OLED ekran üretiminde oldukça deneyimli. Şirket kendi Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri için de katlanabilir ekranlar üretiyor. Bu nedenle bu alanda güçlü bir birikime sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Apple’ın ise ilk katlanabilir akıllı telefonunda risk almak istemediği belirtiliyor. BOE ve LG, katlanabilir OLED ekran üretiminde Samsung’a kıyasla daha az tecrübeli olduğu için Samsung, Apple için en uygun seçenek gibi görünüyor.

Katlanabilir iPhone Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran: 5,5 inç

5,5 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB İşletim Sistemi: iOS 27

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektör kaynaklarına göre Apple, iPhone Fold veya iPhone Ultra adını taşıması beklenen ilk katlanabilir iPhone'unu eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Şu an için şirket tarafından açıklanmış net bir lansman tarihi yok. Ancak iddialara göre cihazın resmî olarak duyurulmasına yalnızca birkaç ay kalmış durumda. Bu arada Apple'ın eylül ayında sadece katlanabilir iPhone'u değil, iPhone 18 serisinin Pro ve Pro Max modellerini de tanıtacağı söyleniyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın katlanabilir iPhone modeli yıllardır merakla bekleniyor. Şirketin bu üründe kullanıcı beklentilerini karşılamak istemesi ise oldukça doğal. Bu nedenle katlanabilir OLED panel üretiminde tecrübeli olan Samsung ile anlaşmasına pek şaşırmadım. Umarım şirket, beklentilerin altında kalan bir ürünle karşımıza çıkmaz.