Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Ortaya Çıktı! 12 GB RAM ve Dahası

Apple'ın katlanabilir telefonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. iPhone Fold olarak isimlendirilmesi beklenen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran Boyutu: 5,3 inç

5,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 18 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Fold gücünü A20 Pro işlemcisinden alacak. iPhone 18 Pro Max'te de aynı işlemcinin yer alması bekleniyor. Katlanabilir iPhone, bu güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. 12 GB RAM'e sahip akıllı telefonun ana ekranı 7,8 inç, ikinci ekranı ise 5,3 inç büyüklüğünde olacak.

Akıllı telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Katlanabilir iPhone'un arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kmaera bulunacak. Telefonun ön yüzeyinde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Katlanabilir iPhone'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurularak 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla katlanabilir iPhone maketi oluşturuldu. Videoda bu maket ile iPhone 17 Pro Max karşılaştırıldı. iPhone Fold, katlandığında biraz daha geniş ama belirgin şekilde daha kısa görünüyor. Açıldığında ise iPhone 17 Pro Max'e kıyasla çok daha fazla ekran alanı sunacak.

Hand-on with a mockup. I actually like this. pic.twitter.com/iGJWvEB8s3 — Ben Geskin (@BenGeskin) December 18, 2025

Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre katlanabilir iPhone, 2000 dolar (86.559 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan iPhone Fold'un 2026 yılının eylül ayında tantıılması bekleniyor. Aynı tarihte iPhone 18 serisinin de duyurulacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak.