Katlanabilir iPhone Geliyor! Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone'a dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce özellikleri sızdırılan telefonun bu kez görüntüsü ortaya çıktı. Böylece iPhone Ultra isimli katlanabilir iPhone'un tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip cihaz, geniş ekrana sahip olacak.

Katlanabilir iPhone'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurularak üç boyutlu yazıcı aracılığıyla katlanabilir iPhone maketi oluşturuldu. Bu maket, iPhone Ultra olarak da bilinen telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor. Cihaz kitap tarzı bir katlanma mekanizmasına sahip olacak. Katlanabilir iPhone'un arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

İkinci Ekran: 5,5 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: A20 Pro

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

İşletim Sistemi: iOS 27

Katlanabilir iPhone'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Ultra'nın ana ekranı 7,8 inç, ikinci ekranı ise 5,5 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Super Retina XDR OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Katlanabilir iPhone'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

iPhone Ultra'da A20 Pro işlemcisi bulunacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek işlemci, Apple'ın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü telefon işlemcisi olacak. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te A19 Pro tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Genshin Impact ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, Assassin's Creed Mirage'i ortalama 30 FPS'te, Resident Evil Village'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

A19 Pro'nun oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda iPhone Ultra'da çok daha yüksek FPS değerlerine ulaşılacaktır. Yani Apple'ın yeni katlanabilir telefonunda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecektir. Ayrıca video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecektir.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın katlanabilir telefon modeli iPhone Ultra'nın 2027 yılının ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir iPhone'un tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak.

Katlanabilir iPhone Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iPhone 17 serisi, iPhone 17e ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın çok sayıda telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda katlanabilir telefon da Türkiye'de satışa sunulacaktır. iPhone Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Ultra'nın 2000 dolar ile 2500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 91 bin 821 TL ile 137 bin 731 TL arasında bir tutara denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 187 bin TL ile 280 bin TL arasında olabilir. Apple'ın Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Katlanabilir iPhone'un tasarımını çok beğendim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilriim. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Super Retina XDR OLED ekran ise hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor. Bunnu nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.