M4 İşlemcili iPad Air Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Apple, yeni M4 işlemcili iPad Air'i tanıttı. Şirketin sevilen modeli bugün sürpriz bir duyuru ile yenilenmiş olarak karşımıza çıktı. 11 ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu ile gelen cihazın Türkiye başlangıç fiyatı 11 inç için 37.999 TL, 13 inç için ise 47.999 TL olarak açıklandı. Peki yeni iPad'in özellikleri neler?

M4 İşlemcili iPad Air Özellikleri Neler?

Yukarı da da belirttiğimiz üzere M4 iPad Air, 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Her iki panel de iPS teknolojisini kullanırken, 11 inç versiyon 2360x1640, 13 inç versiyon ise 2732x2048 çözünürlüklü bir ekrana sahip. Her ne kadar daha büyük modelin ekran çözünürlüğü daha fazla gibi görünse de her iki modelde de PPI yoğunlu 264. Ekranlar arasındaki tek fark ise birinin 500, diğerinin ise 600 nit parlaklığa sahip olması.

Yeni iPad Air modellerinin en dikkat çeken özelliği kuşkusuz işlemcileri. Her iki versiyon da Apple'ın kendi geliştirdiği M4 işlemci ile geliyor. Daha önce MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde de gördüğümüz bu işlemci iPad'i sıradan bir tabletten çok daha güçlü bir cihaz yapıyor. Hatta iPad'i "bilgisayar" kategorisine sokacak olursak bunun dünyanın en güçlü 11 inç bilgisayarı olduğunu söylemek bile mümün. Söz konusu işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyor.

Depolama tarafında ise 128, 256, 512 ve 1 TB seçenekleri bizleri karşılıyor. Kamera özellikleriyle de iddialı olan M4 iPad Air, 12 megapiksel bir arka kameraya sahip. Söz konusu lensin otomatik netleme, Akıllı HDR 4 ve optik görüntü stabilizasyonu özellikleri dikkat çekiyor. Ön tarafta ise yine 12 megapiksel bir kamera mevcut. 4 Mart'ta ön sipariş süreci başlayan olan M4 işlemcili iPad Air, 11 Mart itibariyle satışa çıkacak. Fiyatı ise 37.999 TL'den başlayacak. Apple'ın tek sürpriz iPad olmadı. Şirket, iPhone 17e'yi de tanıttı.

M4 iPad Air Kaç TL?

11 inç Model - Wi-Fi

Depolama Fiyat 128 GB 37.999 TL 256 GB 43.999 TL 512 GB 55.999 TL 1 TB 67.999 TL

11 inç Model - Wi-Fi + Cellular

Depolama Fiyat 128 GB 46.999 TL 256 GB 52.999 TL 512 GB 64.999 TL 1 TB 76.999 TL

13 inç Model - Wi-Fi

Depolama Fiyat 128 GB 47.999 TL 256 GB 53.999 TL 512 GB 65.999 TL 1 TB 77.999 TL

13 inç Model - Wi-Fi + Cellular