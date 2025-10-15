Apple, M5 İşlemcili ve OLED Ekranlı iPad Pro'yu Tanıttı: İşte Türkiye Fiyatı
Apple, M5 işlemcili iPad Pro modellerini tanıttı. 11 inç ve 13 inç seçenekleriyle gelen yeni iPad'ler dünyanın en güçlü tablet modelleri olarak dikkat çekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, 11 inç ve 13 inç seçenekleriyle gelen M5 işlemcili iPad Pro modellerini tanıttı.
- M5 işlemcili iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 11 inç Wi-Fi modeli için 59.999 TL.
- Yeni M5 iPad Pro, Türkiye'de ön siparişe açıldı, satışlar 22 Ekim’de başlıyor.
Apple, M5 çipli yeni iPad Pro modellerini Türkiye’de ön siparişe açtı. 11 inç ve 13 inç boyut seçenekleriyle gelen cihazlar, 22 Ekim 2025 itibarıyla satışa sunulacak. Yeni M5 işlemcili iPad Pro modelleri teknik özellikleri, OLED ekranı ve Türkiye fiyatı ile dikkat çekiyor.
M5 iPad Pro, Türkiye Fiyatı
Yeni iPad Pro’nun başlangıç fiyatı 11 inç model için 59.999 TL, 13 inç model için ise 74.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcılar ayrıca cihazlarını farklı depolama, bellek ve cam seçenekleriyle kişiselleştirebiliyor.
|Model
|Ekran Boyutu
|Depolama
|RAM
|Fiyat (TL)
|iPad Pro (M5)
|11 inç
|256 GB
|12 GB
|59.999
|iPad Pro (M5)
|11 inç
|512 GB
|12 GB
|69.999
|iPad Pro (M5)
|13 inç
|1 TB
|16 GB
|93.999
|iPad Pro (M5)
|13 inç
|2 TB
|16 GB
|117.999
M5 iPad Pro Özellikleri
Yeni iPad Pro, M5 çip sayesinde daha hızlı işlem ve grafik performansı sunuyor. 10 çekirdekli GPU ve 10 çekirdekli CPU yapısı, hem profesyonel uygulamalarda hem de oyunlarda daha akıcı bir kullanım sağlıyor. Ekran tarafında, Ultra Retina XDR panel yer alıyor. Bu ekran, ProMotion, True Tone ve P3 geniş renk yelpazesi özelliklerini destekliyor.
HDR içeriklerde 1600 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. 1 TB ve 2 TB’lık modellerde yansımayı azaltan nano-texture cam tercihi yapılabiliyor. Kamera bölümünde, arka tarafta 12 MP Geniş kamera yer alıyor ve 4K ProRes video çekimi destekleniyor.
Ön tarafta ise yatay konumda yerleştirilen 12 MP Center Stage kamerası bulunuyor. Bu kamera video görüşmelerinde kullanıcıyı otomatik olarak çerçevede tutuyor. Bağlantı tarafında yeni N1 kablosuz çip ile Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sunuluyor. Hücresel modellerde bulunan C1X modem, daha hızlı veri aktarımı ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor.
M5 iPad Pro Aksesuarları
- Apple Pencil Pro: 7.199 TL (eğitim indirimiyle 6.639 TL)
- Apple Pencil (USB-C): 4.199 TL (eğitim indirimiyle 3.679 TL)
- Magic Keyboard: 11 inç 16.209 TL, 13 inç 18.859 TL (eğitim indirimi mevcut)