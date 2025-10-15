Apple, M5 İşlemcili ve OLED Ekranlı iPad Pro'yu Tanıttı: İşte Türkiye Fiyatı

Apple, M5 çipli yeni iPad Pro modellerini Türkiye’de ön siparişe açtı. 11 inç ve 13 inç boyut seçenekleriyle gelen cihazlar, 22 Ekim 2025 itibarıyla satışa sunulacak. Yeni M5 işlemcili iPad Pro modelleri teknik özellikleri, OLED ekranı ve Türkiye fiyatı ile dikkat çekiyor.

M5 iPad Pro, Türkiye Fiyatı

Yeni iPad Pro’nun başlangıç fiyatı 11 inç model için 59.999 TL, 13 inç model için ise 74.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Kullanıcılar ayrıca cihazlarını farklı depolama, bellek ve cam seçenekleriyle kişiselleştirebiliyor.

Model Ekran Boyutu Depolama RAM Fiyat (TL) iPad Pro (M5) 11 inç 256 GB 12 GB 59.999 iPad Pro (M5) 11 inç 512 GB 12 GB 69.999 iPad Pro (M5) 13 inç 1 TB 16 GB 93.999 iPad Pro (M5) 13 inç 2 TB 16 GB 117.999

M5 iPad Pro Özellikleri

Yeni iPad Pro, M5 çip sayesinde daha hızlı işlem ve grafik performansı sunuyor. 10 çekirdekli GPU ve 10 çekirdekli CPU yapısı, hem profesyonel uygulamalarda hem de oyunlarda daha akıcı bir kullanım sağlıyor. Ekran tarafında, Ultra Retina XDR panel yer alıyor. Bu ekran, ProMotion, True Tone ve P3 geniş renk yelpazesi özelliklerini destekliyor.

HDR içeriklerde 1600 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. 1 TB ve 2 TB’lık modellerde yansımayı azaltan nano-texture cam tercihi yapılabiliyor. Kamera bölümünde, arka tarafta 12 MP Geniş kamera yer alıyor ve 4K ProRes video çekimi destekleniyor.

Ön tarafta ise yatay konumda yerleştirilen 12 MP Center Stage kamerası bulunuyor. Bu kamera video görüşmelerinde kullanıcıyı otomatik olarak çerçevede tutuyor. Bağlantı tarafında yeni N1 kablosuz çip ile Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği sunuluyor. Hücresel modellerde bulunan C1X modem, daha hızlı veri aktarımı ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor.

M5 iPad Pro Aksesuarları