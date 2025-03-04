Apple, A16 İşlemcili ve Uygun Fiyatlı Yeni iPad'i Tanıttı

Apple, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bugün bir sürpriz yaparak iPad modellerini yenileme kararı alan şirket, M3 işlemcili iPad Air ve onun için geliştirilen yeni Magic Keyboard'ını tanıttı. Ancak şirket, bu ürünler bana pahalı diyenler için uygun fiyatlı bir seçenekle daha karşımıza çıktı. İşte A16 işlemcili iPad özellikleri ve fiyatı!

A16 İşlemcili iPad Özellikleri ve Fiyatı

Apple'ın yeni iPad modelindeki en büyük fark işlemcisi. Şirket bir sürpriz yaparak yeni modelde iPhone 16'larda da kullandığı A18 isimli işlemcisini kullandı. Elbette ki bu hamlenin arkasındaki en büyük neden Apple Intelligence. Şirketin yakın zamanda ülkemizde de satışa sunacağı yeni yapay zeka özellikleri oldukça fazla performans gerektiriyor ve bu nedenle A14'ten A16'ya bir sıçrama yaşandı.

Bunun dışındaki pek çok özellik ise 10. Nesil iPad ile neredeyse aynı. Ancak fiyatı göz önünde bulundurduğumuzda bu oldukça kabul edilebilir bir durum gibi duruyor. Yeni A16 işlemcili iPad, 16.999 TL başlangıç fiyatı ile ülkemizde satışa çıktı ve 12 Mart itibariyle teslimatlar başlayacak.

Yeni A16 işlemcili iPad, 11 inç boyutundaki Liquid Retina ekranı, IPS teknolojisi ve 500 nit parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Şirketin bir önceki modelinde 10.9 inç büyüklüğünde ekran bulunurken burada 0.1 inç büyüklüğünde bir büyüme gözlemliyoruz. Söz konusu ekranın 1. nesil Apple Pencil ile uyumluluğu da devam ediyor.

iPad’in kalbinde yer alan A16, 5 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine ile yüksek performans vaat ediyor. Bu işlemci özellikle video düzenleme ve günlük gibi işlemlerde oldukça iyi bir deneyim sunuyor. A16 her ne kadar Air'deki M3 işlemci kadar güçlü olmasa da pek çok konuda amiral gemisi performansı sunuyor.

Kamera tarafında 12 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera bizleri karşılıyor. Akıllı HDR 4 ve sinematik video stabilizasyonu gibi özellikler Apple'ın bu modelde vurgu yaptığı özelliklerin başında geliyor.

Apple’ın yeni iPad modeli, kullanıcılara dört farklı renk seçeneği sunuyor. Bunlar Gümüş, Mavi, Pembe ve Sarı. Depolama kapasitesi olarak 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle gelen cihaz, ince tasarımıyla öne çıkıyor. Fiyatı ise şu şekilde:

128 GB depolama alanına ve Wi-Fi özelliğine sahip iPad: 16.999 TL

256 GB depolama alanına ve Wi-Fi özelliğine sahip iPad: 21.999 TL

512 GB depolama alanına ve Wi-Fi özelliğine sahip iPad: 31.999 TL