Yeni iPad mini Türkiye'de Satışa Çıktı: Uygun Fiyata Etkileyici Özellikler Sunuyor!

Teknoloji devi Apple, 15 Ekim 2024 tarihinde yeni iPad mini modelini tanıtmıştı. Bugün (23 Ekim 2024) itibarıyla iPad mini (2024) satışa sunuldu. Diğer iPad modellerine kıyasla daha küçük ekran boyutuna sahip olan tablet hem uygun fiyat hem de etkileyici özellikleri ile dikkat çekiyor.

iPadOS 18 işletim sistemi ile beraber gelen telefonda Apple A17 Pro bulunuyor. Çok güçlü olan bu işlemci, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde tercih edilmişti. 8 GB RAM'e sahip olan tabletin depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

8,3 ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Liquid Retina ekran üzerinde 1488 x 2266 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve yaklaşık 327 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Tabletin arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8) geniş açılı kamera yer alıyor. Bu kamera 4K video kaydı yeteneği ile öne çıkıyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.4) ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Yeni iPad mini (2024) Türkiye Fiyatı

Yeni iPad mini modelinin 128 GB depolama alanına sahip Wi-Fi sürümü 23 bin 999 TL fiyata satılıyor. Wi-Fi ve Cellular yani SIM kart desteğine sahip sürüm için 30 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Fiyat listesi şu şekilde:

128 GB depolama:

Wi-Fi: 23.999 TL

23.999 TL Wi-Fi + Cellular: 30.999 TL

256 GB depolama:

Wi-Fi: 28.499 TL

28.499 TL Wi-Fi + Cellular: 35.499 TL

512 GB depolama:

Wi-Fi: 36.999 TL

36.999 TL Wi-Fi + Cellular: 43.999 TL

Yeni iPad mini (2024) Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,3 inç

8,3 inç Ekran Teknolojisi: Liquid Retina

Liquid Retina Ekran Çözünürlüğü: 2266 x 1488 piksel

2266 x 1488 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 326 PPI

326 PPI Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Arka Kamera: 12 MP geniş açılı (f/1.8) kamera

12 MP geniş açılı (f/1.8) kamera Ön Kamera: 12 MP ultra geniş açılı (f/2.4) kamera

12 MP ultra geniş açılı (f/2.4) kamera RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Bluetooth: 5.3

5.3 Boyut: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm

195,4 x 134,8 x 6,3 mm Ağırlık: 293 gram (Wi-Fi) / 297 gram (Wi-Fi + Cellular)

293 gram (Wi-Fi) / 297 gram (Wi-Fi + Cellular) İşletim Sistemi: iPadOS 18

iPadOS 18 Renk Seçenekleri: Mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi

Yeni iPad mini modelini beğendiniz mi? Tasarımı, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken tableti satın almayı düşünüyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.