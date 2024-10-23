Yeni iPad mini Türkiye'de Satışa Çıktı: Uygun Fiyata Etkileyici Özellikler Sunuyor!
Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni iPad mini Türkiye'de satışa sunuldu. İşte şık görünüme sahip iPad mini (2024) modelinin özellikleri ve fiyatı!
Teknoloji devi Apple, 15 Ekim 2024 tarihinde yeni iPad mini modelini tanıtmıştı. Bugün (23 Ekim 2024) itibarıyla iPad mini (2024) satışa sunuldu. Diğer iPad modellerine kıyasla daha küçük ekran boyutuna sahip olan tablet hem uygun fiyat hem de etkileyici özellikleri ile dikkat çekiyor.
iPadOS 18 işletim sistemi ile beraber gelen telefonda Apple A17 Pro bulunuyor. Çok güçlü olan bu işlemci, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde tercih edilmişti. 8 GB RAM'e sahip olan tabletin depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.
8,3 ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Liquid Retina ekran üzerinde 1488 x 2266 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve yaklaşık 327 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.
Tabletin arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8) geniş açılı kamera yer alıyor. Bu kamera 4K video kaydı yeteneği ile öne çıkıyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.4) ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
Yeni iPad mini (2024) Türkiye Fiyatı
Yeni iPad mini modelinin 128 GB depolama alanına sahip Wi-Fi sürümü 23 bin 999 TL fiyata satılıyor. Wi-Fi ve Cellular yani SIM kart desteğine sahip sürüm için 30 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Fiyat listesi şu şekilde:
128 GB depolama:
- Wi-Fi: 23.999 TL
- Wi-Fi + Cellular: 30.999 TL
256 GB depolama:
- Wi-Fi: 28.499 TL
- Wi-Fi + Cellular: 35.499 TL
512 GB depolama:
- Wi-Fi: 36.999 TL
- Wi-Fi + Cellular: 43.999 TL
Yeni iPad mini (2024) Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,3 inç
- Ekran Teknolojisi: Liquid Retina
- Ekran Çözünürlüğü: 2266 x 1488 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 326 PPI
- Ekran Parlaklığı: 500 nit
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Arka Kamera: 12 MP geniş açılı (f/1.8) kamera
- Ön Kamera: 12 MP ultra geniş açılı (f/2.4) kamera
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Bluetooth: 5.3
- Boyut: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm
- Ağırlık: 293 gram (Wi-Fi) / 297 gram (Wi-Fi + Cellular)
- İşletim Sistemi: iPadOS 18
- Renk Seçenekleri: Mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi
Yeni iPad Mini'nin Performansı Nasıl? İşte Sonuç!
Apple, Salı günü yayınladığı bir basın bülteni ile iPad Mini 2024'ü sessizce duyurdu. İşte yeni iPad Mini'nin detaylarını ortaya çıkaran Geekbench testi!
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