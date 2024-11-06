Apple'ın Yeni Ürünlerini Toplasan Bir iPhone Etmiyor: Kâr Marjı Beklentinin Altında

Apple, yapay zekâ ve Vision Pro gibi yenilikçi teknolojiler geliştirmeye odaklansa da, bu ürünlerin iPhone kadar kârlı olamayabileceğine dair yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı.

Şirketin, son dönemdeki bazı ürünlerinin satış performansında bekleneni elde edemediği açıkça görülüyor. Financial Times tarafından duyurulan bu not, Apple’ın yıllık raporundaki "iş riskleri" bölümünde yer aldı.

Apple önceliği AI ve Vision Pro'ya Verdi

Apple, nispeten daha niş bir kitleye hitap eden yapay zekâ ve Vision Pro gibi ürünlere öncelik veriyor. Bu ürünler her ne kadar erken aşamada teknolojiye hakim olma amacına hizmet ediyorsa da iPhone gibi yaygın satış rakamlarına ulaşmakta zorlanıyor.

Raporda, "Yeni ürünler, mevcut ürünlerin yerini alabilir ancak daha düşük gelir ve kâr marjları üretebilir; bu durum, şirketin faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu olumsuz etkileyebilir." ifadeleri yer aldı.

Gözünü Meta ve Google'a Dikti

Apple, Google ve Meta gibi devlerle rekabet edebilmek adına ürünlerine yapay zekâ özelliklerini eklemek için yoğun çaba harcıyor. Geçen hafta tanıttığı Apple Intelligence özellikleri bu çabanın bir parçası.

Önümüzdeki aylarda ChatGPT entegrasyonu gibi yeniliklerin de geleceği de duyurulmuştu.

Vision Pro'nun Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Vision Pro ürününe 3499 dolarlık ciddi bir fiyat etiketi koyan Apple, ilerleyen dönemlerde bu alanda daha uygun fiyatlı modeller sunmayı planlıyor olsa da yatırımcıları kaçırmamak adına ek adımlar atması gerekli olacak gibi görünüyor.

Sizce Vision Pro için belirlenen fiyat abartı mı yoksa gücünün hakkını veriyor mu? Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!