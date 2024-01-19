Vision Pro'nun Ayrıntıları Rehberli Turda Ortaya Çıktı!

Apple, Apple Vision Pro'nun kullanımı hakkında daha önce tanıtım videoları yayınlamıştı fakat bugün bundan çok daha fazlasını ortaya koyan yeni bir video yayınladı.

Apple, Vision Pro'yu WWDC 2023 etkinliği kapsamında tanıttı.

Seçili gazeteciler tanıtımlarını yapmıştı. Fakat şimdi neredeyse 10 dakikalık bir rehberli tur yayınladı.

Yayınlanan video, Vision Pro'nun nasıl kullanılacağı ilk kez gösterilen biriyle birlikteymişiz gibi hazırlamış.

Rehber Video Vision Pro’nun Tüm Hünerlerine Değiniyor

A Guided Tour of Apple Vision Pro. pic.twitter.com/1XkE85Cu5d — Apple Vision Pro Commentary (@AppleVisionPro) January 19, 2024

Yayınlanan video, Apple Vision Pro Ürün Müdürü Allessandra McGinnis tarafından sunuluyor.

Video, uygulamaları açma, taşıma ve yeniden boyutlandırma gibi Vision Pro hakkında daha önce açıklanan her şeyi kapsıyor.

Vision Pro’nun daha önce gösterilmeyen bir fotoğrafı nasıl yakınlaştırabileceğimiz ya da oda boyutuna nasıl getirebileceğimiz gibi marifetlerine de değiniliyor.

Ayrıca, sadece kısa bir süre gösterilse de turda Vision Pro'nun bir Mac ile nasıl kullanılacağı, bilgisayar ekranlarının kulaklıkta yüzer şekilde nasıl görüneceği ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Buna ek olarak, Vision Pro kullanıcısının etrafı görüntülerle çevriliyken bile ona yaklaşan birinin nasıl göründüğü de gösteriliyor.

Son olarak Apple CEO'u Tim Cook da Vision Pro'nun nasıl yapıldığına dair bir video yayınlamıştı. Gönderiye buradaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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