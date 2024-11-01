Samsung, Apple Vision Pro'ya Rakip Olacak Yeni Bir Sanal Gerçeklik Cihazı Geliştiriyor!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Samsung, yıllardır neredeyse her alanda rekabet ettiği Apple ile sanal gerçeklik pazarında da rakip olmaya hazırlanıyor. İddialara göre dev şirket, Apple Vision Pro ile rekabet edecek yeni bir sanal gerçeklik cihazı için kolları sıvadı. Detaylar haberde.

Samsung, Yeni Sanal Gerçeklik Cihazını 2025'te Piyasaya Sürecek

Akıllı telefonlardan, beyaz eşyaya kadar pek çok alanda yenilikçi ürünleriyle tanıdığımız Samsung, sanal gerçeklik dünyasında da adından söz ettirmek için çalışmalara başladı. Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, teknoloji devi en büyük rakiplerinden Apple'ın Vision Pro'suna karşılık olarak yeni bir sanal gerçeklik cihazı geliştirecek.

Bu iddianın arkasında ise Samsung'un 2024 yılına ilişkin olarak yayınladığı finansal raporlarda belirttiği 2025 hedefleri yatıyor. Aktarılanlara göre şirket mevcut raporda gelecek sene artırılmış sanal gerçeklik dünyasına yatırım yapılacağını ifade ediyor. Bununla birlikte şirketin 2024'ün başlarında düzenlediği Galaxy S24 serisinin tanıtım etkinliğinde de bu alanda yeni bir cihaz üreteceğinin sinyallerini verdiğini belirtelim.

Son olarak ortaya atılan iddilar ünlü firmanın, 2025 yılının ortalarında Apple Vision Pro'ya alternatif olabilecek yeni bir sanal gerçeklik başlığını piyasaya süreceğini işaret ediyor. Söz konusu başlığın, Google Play Store ve Android cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışacağı, aynı zamanda Qualcomm'un sanal gerçeklik cihazları için yeni geliştirdiği XR2+ Gen 2 işlemcisinden güç alacağı söyleniyor.

Samsung'un yeni sanal gerçeklik cihazı ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Takip eden günlerde söz konusu proje hakkında daha çok şey öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, geliştireceği yeni cihazla Apple Vision Pro'ya rakip olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...