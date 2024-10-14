Apple Vision Pro'nun Ucuz Sürümü Geliyor: Fiyatı ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Teknoloji devi Apple tarafından düzenlenen WWDC 2023 etkinliğinde Apple Vision Pro tanıtılmıştı. Şu anda birçok ülkede satışta olan karma gerçeklik gözlüğü sunduğu özelliklerin yanı sıra yüksek fiyat etiketiyle de dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Apple Vision Pro'ya uygun fiyatlı bir alternatif üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Yaşanan yeni sızıntı, yeni karma gerçeklik gözlüğünün fiyatını ve tanıtım tarihini gözler önüne serdi.

Ucuz Apple Vision Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre teknoloji devi, en az dört farklı cihaz üzerinde çalışıyor ve bu cihazlar arasında uygun fiyatlı Vision Pro da bulunuyor. Söz konusu cihazın 2.000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.

Yeni karma gerçeklik gözlüğü için öne sürülen fiyat elbette yüksek ancak mevcut cihaza kıyasla önemli bir fiyat farkı bulunuyor. Vision Pro'nun 3 bin 499 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

Uygun fiyatlı Vision Pro'da A18 Pro işlemcisinin tercih edileceği söyleniyor. Bu işlemci iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde kullanılmıştı. A18 Pro, çok çekirdekli performansta M1 ile aynı seviyede olduğundan dolayı yeterli performans sağlayabilir.

Şirketin, yeni cihaz için 1500 PPI yoğunluğa sahip OLED ekran tedarik etmeyi planladığı öne sürülüyor. Vision Pro’da ise 3991 PPI piksel yoğunluğu sunan bir ekran bulunduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni cihazın önemli ölçüde daha düşük çözünürlük sunacağını söyleyebiliriz.

Maliyetin düşürülebilmesi için söz konusu karma gerçeklik gözlüğünde plastik malzeme kullanılabileceği düşünülüyor. Yeni cihazda ayrıca EyeSight özelliğine de yer verilmeyebilir.

Yeni karma gerçeklik gözlüğünün, Vision Pro'ya kıyasla en az iki daha fazla satılması bekleniyor. Yeni cihaz ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, dolayısıyla bunların sadece iddia olduğunu belirtelim. Peki, ucuz Apple Vision Pro sürümü ne zaman çıkacak?

Ucuz Apple Vision Pro Tanıtım Tarihi

Mark Gurman'a göre uygun fiyatlı Apple Vision Pro modeli önümüzdeki yıl tanıtılacak. 2026 yılında ise Vision Pro 2 satışa sunulacak.

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