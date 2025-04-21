Steam'de Çok Eğlenceli Bir Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor! Hemen Alın

En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, oyuncuları sevindirecek fırsat sunuyor. Mağazada 2,49 dolar (94 TL) değerindeki AtmaSphere ücretsiz hâle geldi. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 23 Nisan tarihinde TSİ 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte AtmaSphere isimli oyunu ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

AtmaSphere Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

AtmaSphere oyununun sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Oyun kütüphaneye eklenecektir.

İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.

AtmaSphere Nasıl Bir Oyun?

Orta Çağ'da geçen AtmaSphere isimli aksiyon macera oyununda Ballerina'ya ulaşmak için tehlikeli tuzaklarla dolu bir yolculuğa çıkan Ballard'ı kontrol ediyoruz. Oyunda başarılı şekilde tasarlanmış 30 seviye bulunuyor.

AtmaSphere Minimum Sistem Gereksinimleri