3.362 TL Değerindeki 8 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez sekiz farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında The Last Spell öne çıkıyor. Taktiksel RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Last Spell 82 Metacritic puanına sahip.

Aksiyon platform türündeki Berserk Boy da bedava dağıtılıyor. İki boyutlu oyuda şimşek, ateş, toprak, hava ve buz gücünü kullanarak gezegeni kurtarmaya çalışıyoruz. 83 Metacritic puanına sahip oyun 2024 yılının mart ayında satışa sunuldu.

Amazon tarafından ücretsiz sunulan oyunlar arasında Genesis Noir de bulunuyor. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen Genesis Noir hikâyesi, atmosferi ve görselliğiyle öne çıkan bir point & click oyunudur.

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar