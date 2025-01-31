Bandai Namco'nun Çok Sevilen Oyunlarında %90'a Varan İndirim!

Steam, Bandai Namco oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyayla beraber Dark Souls 3, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, Tekken 8, Code Vein, DRAGON BALL XENOVERSE 2, SOULCALIBUR VI ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Yüzde 90 oranında indirime giren ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 39,99 dolardan (1.433 TL) 3,99 dolara (143 TL) düştü. Uçak oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım başarılı atmosferi ve oynanış mekaniğiyle dikkat çekiyor.

ONE PIECE WORLD SEEKER da yüzde 90 oranında indirime girdi. Luffy ile eğlenceli maceralara adım attığımız oyun 32,99 dolardan (1.182 TL) 3,29 dolara (117 TL'ye) düştü. En iyi anime oyunları arasında yer alan yapım 2019 yılında piyasaya sürüldü.

Büyük bir fırsat sunan kampanya 3 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Steam'de başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Bandai Namco Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 39,99 dolar 3,99 dolar %90 ONE PIECE WORLD SEEKER 32,99 dolar 3,29 dolar %90 GOD EATER 3 32,99 dolar 3,29 dolar %90 Sword Art Online: Fatal Bullet 24,99 dolar 3,74 dolar %85 SOULCALIBUR VI Deluxe Edition 59,99 dolar 9,59 dolar %84 CODE VEIN 32,99 dolar 4,94 dolar %85 Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered 32,99 dolar 4,94 dolar %85 DRAGON BALL Z: KAKAROT 39,99 dolar 9,99 dolar %75 DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition 69,99 dolar 25,19 dolar %64 Digimon Survive 32,99 dolar 8,24 dolar %75 Little Nightmares 12,99 dolar 3,24 dolar %75 Little Nightmares II 19,79 dolar 6,53 dolar %67 DARK SOULS: REMASTERED 24,99 dolar 12,49 dolar %50 DARK SOULS III 39,99 dolar 19,99 dolar %50 DARK SOULS II: Scholar of the First Sin 24,99 dolar 12,49 dolar %50

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