Bandai Namco'nun Çok Sevilen Oyunlarında %90'a Varan İndirim!
Bandai Namco oyunları için yüzde 90'a varan indirim kampanyası başladı. Peki, kampanya kapsamında indirime giren oyunların fiyatı ne kadar oldu?
Steam, Bandai Namco oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyayla beraber Dark Souls 3, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, Tekken 8, Code Vein, DRAGON BALL XENOVERSE 2, SOULCALIBUR VI ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Yüzde 90 oranında indirime giren ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 39,99 dolardan (1.433 TL) 3,99 dolara (143 TL) düştü. Uçak oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım başarılı atmosferi ve oynanış mekaniğiyle dikkat çekiyor.
ONE PIECE WORLD SEEKER da yüzde 90 oranında indirime girdi. Luffy ile eğlenceli maceralara adım attığımız oyun 32,99 dolardan (1.182 TL) 3,29 dolara (117 TL'ye) düştü. En iyi anime oyunları arasında yer alan yapım 2019 yılında piyasaya sürüldü.
Büyük bir fırsat sunan kampanya 3 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Steam'de başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İndirime Giren Bandai Namco Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
|39,99 dolar
|3,99 dolar
|%90
|ONE PIECE WORLD SEEKER
|32,99 dolar
|3,29 dolar
|%90
|GOD EATER 3
|32,99 dolar
|3,29 dolar
|%90
|Sword Art Online: Fatal Bullet
|24,99 dolar
|3,74 dolar
|%85
|SOULCALIBUR VI Deluxe Edition
|59,99 dolar
|9,59 dolar
|%84
|CODE VEIN
|32,99 dolar
|4,94 dolar
|%85
|Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered
|32,99 dolar
|4,94 dolar
|%85
|DRAGON BALL Z: KAKAROT
|39,99 dolar
|9,99 dolar
|%75
|DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition
|69,99 dolar
|25,19 dolar
|%64
|Digimon Survive
|32,99 dolar
|8,24 dolar
|%75
|Little Nightmares
|12,99 dolar
|3,24 dolar
|%75
|Little Nightmares II
|19,79 dolar
|6,53 dolar
|%67
|DARK SOULS: REMASTERED
|24,99 dolar
|12,49 dolar
|%50
|DARK SOULS III
|39,99 dolar
|19,99 dolar
|%50
|DARK SOULS II: Scholar of the First Sin
|24,99 dolar
|12,49 dolar
|%50
Battlefield Serisinin Efsane Oyunu 5 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın
Batlefield serisinin sevilen oyunu yüzde 95 oranında indirime girerek yalnızca 5 TL'ye düştü. İşte kampanyaya dair ayrıntılar!
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