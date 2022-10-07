En İyi Uçak Oyunları

Uçak oyunları oynamak isteyen ancak hangi oyunu oynayacağı konusunda kararsız kalan oyuncular için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz yapımı oynamaya başlayabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar üzerinden uçak sürebilmenize imkân tanıyan çok sayıda yapım bulunuyor. Bu yapımların bazıları gerçekçi bir uçuş deneyimi sunarken bazıları ise basit bir oynanışa sahip.

Bu yazıda gerçekçi oynanış sisteminden basit oynanış mekaniğine kadar pek çok yapım bulunuyor. Listede yer alan yapımların bir kısmı ayrıca sahip olduğu kaliteli grafiklerle de dikkat çekiyor.

Uçak Oyunları Listesi

Go Plane

Take Flight

Infinite Flight

Pets & Planes

Plane Simulator 3D

Flight Pilot Simulator 3D

RFS - Real Flight Simulator

Sea Harrier Flight Simulator

Flight Simulator: RC Plane 3D

Yukarıda en iyi 9 uçak oyunu bulunuyor. Listede yer alan mobil yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en iyi tır sürme oyunları listemize de bakmayı unutmayın.

Go Plane

Keyifli zaman geçirmek isteyen kişiler için harika bir oyun olan Go Plane'de füzelerden kaçmanız gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Füzeler uçağa çarptığında ise oyun sona eriyor. 5 milyondan fazla indirilen yapımdaki amaç olabildiğince yüksek puan elde etmektir.

Füzelerden sürekli olarak kaçmanız gerektiği için oyun boyunca oldukça dikkatli olmanız ve refleksinizin iyi olması gerekiyor. Bu tarz yapımlardan hoşlanıyorsanız Go Plane adlı oyuna bir şans verebilirsiniz.

Take Flight

1930'lu yıllarda yayımlanan çizgi filmlerin görselliğine benzeyen yapısıyla dikkat çeken Take Flight'ta uçak sürerek olabildiğince yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu süreçte gökyüzünde yer alan dişli çarkları ve ateş etmenizi sağlayan güçlendiriciyi toplamanız gerekiyor.

Oyun esnasında zaman zaman karşınıza düşmanlar çıkıyor. Eğer ateş etmenize imkân tanıyan güçlendiriciyi aldıysanız düşmanları vurabilirsiniz. Eğer silahınız yoksa mermilerden kaçmanız gerekiyor. Uçağınız hasar aldığında ise oyun sona eriyor. Yeni uçaklar satın alabilmeniz de mümkün.

Infinite Flight

Gerçekçi bir uçuş deneyimi sunan Infinite Flight, en popüler uçak sürme oyunları arasında yer alıyor. Pek çok uçağın bulunduğu mobil oyun, başarılı oynanış sisteminin yanı sıra sahip olduğu kaliteli grafiklerle de dikkat çekiyor. Çeşitli hava koşullarına sahip olan yapımda aletli iniş sistemi de mevcut.

Çok sayıda havalimanının yer aldığı yapımda otomatik pilot özelliği de bulunuyor. En iyi uçak sürme oyunları arasında yer alan yapımda gece ve gündüz uçuşlar yapabilmeniz mümkün. Bir milyondan fazla indirilen oyunda uzun süre keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Pets & Planes

Yeti Game Studio tarafından sunulan Pets & Planes isimli oyunda rakiplerinizi geçip parkurları tamamlayarak yarışı kazanmaya çalışıyorsunuz. Türkçe dil desteğine sahip olan yapımda 60 bölüm mevcut. 5 farklı pilotun bulunduğu oyunda çeşitli uçaklar yer alıyor.

Gökyüzünde parkuru tamamlaya çalışırken turbo, ek süre ve altınları da toplayabilirsiniz. Topladığınız altınlar ile pilotların ve uçakların kilitlerini açabilirsiniz. Böylece daha iyi özelliklere sahip pilot ve uçağa sahip olabilirsiniz.

Plane Simulator 3D

Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından oynanan Plane Simulator 3D, gerçekçi bir deneyim sunan uçak sürme oyunudur. F35, Air Force One, B777 ve V-22 gibi pek çok uçağın yer aldığı yapımda çeşitli görüntü açıları mevcut. Acil iniş, kargo ve uçuş eğitimi gibi 10'dan fazla görev türüne sahip olan yapımda üç boyutlu grafikler bulunuyor.

Flight Pilot Simulator 3D

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Flight Pilot Simulator 3D, acil durumlar, kurtarma, zorlu inişler ve yangınlar gibi çeşitli görevler bulunuyor. 100 milyondan fazla indirilen oyunda çeşitli uçaklar bulunuyor. Başarılı oynanış sistemine sahip popüler oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

RFS - Real Flight Simulator

Oldukça başarılı oynanış sisteminin yer aldığı RFS - Real Flight Simulator, oyuncuların mobil cihazlar üzerinden gerçekçi uçuş deneyimi elde edebilmesine olanak tanıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda kişiselleştirme seçenekleri bulunuyor. Çeşitli uçakların ve havalimanlarının yer aldığı oyunda çok oyunculu mod da mevcut.

Sea Harrier Flight Simulator

Simülasyon türündeki Sea Harrier Flight Simulator, savaş uçağını kullanabilme imkânı sunan başarılı bir yapımdır. Bir milyondan fazla indirilen oyunun ekranında konumlanan pusula sayesinde hangi yöne doğru gittiğiniz konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Ekranda ayrıca kaç feet yükseklikte olduğunuzu da gösteren bir kutucuk mevcut.

Flight Simulator: RC Plane 3D

Flight Simulator: RC Plane 3D isimli yapım, oyuncuların RC Plane model uçak kullanabilmesine olanak tanıyor. Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz oyunda bir ofisin içerisinde uçak sürüyorsunuz. Bir milyondan fazla indirilen oyunda alan kısıtlı olduğu için biraz zorluk yaşayabilirsiniz.

Oyuncuların keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan Flight Simulator: RC Plane 3D'nin kontrolleri ise başarılı durumda. Uçak sürme oyunu önerileri listemizin son sırasında yer alan oyunun grafikleri ise memnun edici seviyede.

Bu yazıda uçak oyunları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi uzay oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.