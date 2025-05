779 TL Değerindeki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Krafton, popüler oyun ile ilgili şaşırtan bir karar aldı. Bu karar doğrultusunda Thunder Tier One oynaması ücretsiz hâle getirildi. Oyunu kütüphanenize herhangi bir ücret ödemeden ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

19,99 dolar (779 TL) fiyat etiketine sahip Thunder Tier One tamamen ücretsiz oldu. Krafton, oyunu daha önce satın alan oyuncuların Steam Destek üzerinden satın alma tarihlerine veya oynama sürelerine bakılmaksızın iade talebi oluşturabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Bu geçişle birlikte daha fazla oyuncunun Thunder Tier One savaş alanlarında yeni hatıralar edinebileceğini umuyoruz. Yolculuğunuzda her zaman arkanızdayız. Bir kez daha, Thunder Tier One için göstermiş olduğunuz tüm destek için en samimi teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz" ifadelerine de yer verildi.

Thunder Tier One Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Thunder Tier One'ın sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

Thunder Tier One Fragmanı

Thunder Tier One Minimum Sistem Gereksinimleri