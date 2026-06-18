Fırsatı Kaçırmayın: Battlefield 6, 1.625 TL İndirime Girdi!
Steam kısa bir süre önce Electronic Arts tarafından geçen yıl piyasaya sürülen Battlefield 6'nın fiyatında indirim yaptı. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar?
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam tarafından düzenlenen son kampanyayla birlikte Battlefield 6'nın fiyatı yüzde 50 oranında düştü.
- Oyunun fiyatı 25 Haziran'a kadar 69,99 dolardan (3.250 TL) 34,99 dolara (1.625 TL) kadar geriledi.
- Yapım Steam'de indirimde olsa da maalesef şu an için Epic Games, Xbox ve PlayStation'da herhangi bir indirim görünmüyor.
Electronic Arts'ın geçtiğimiz yıl oyunseverlerin beğenisine sunduğu Battlefield 6 kısa bir süre önce Steam'de indirime girdi. Bu kapsamda oyunun fiyatında önemli bir düşüş yaşandı. Peki oyuncular yapımı ne zamana kadar indirimli fiyattan satın alabilecek? İşte merak edilen detaylar!
Battlefield 6 Steam'de Ne Kadar Oldu?
Steam tarafından düzenlenen son kampanyayla birlikte Battlefield 6'nın fiyatı yüzde 50 oranında düştü. Oyuncular bu indirimle birlikte oyunu 25 Haziran'a kadar 69,99 dolar (3.250 TL) yerine 34,99 dolara (1.625 TL) satın alabilecekler. Yani yapımın fiyatında 1.625 TL'lik büyük bir indirim söz konusu diyebiliriz.
Battlefield 6 Epic Games'te Kaç TL?
Battlefield 6 için Steam'de başlatılan bu kampanya şu an için Epic Games Store'u kapsamıyor. Oyunun platformdaki fiyatına baktığımızda 2.599 TL'den satıldığını görüyoruz. Ancak bu durum oyuncuları endişelendirmemeli. Zira yapım platformda mayısta yüzde 45 oranında bir indirime girmişti. Bu nedenle Epic Games'in yakın zamanda oyun için yeni bir indirim başlatması ihtimaller dahilinde.
Battlefield 6 PlayStation'da ve Xbox'ta Kaç TL?
Battlefield 6'nın PlayStation ve Xbox sürümlerinde de şu an için herhangi bir indirim görünmüyor. Oyun iki platformda da 2.900 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Ancak EA Play aboneliğiniz varsa yüzde 10'luk bir indirimden faydalanabiliyorsunuz. Bu da yapımı 2.610 TL'ye satın alabileceğiniz anlamına geliyor.
Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?
Battlefield 6 modern savaş cephelerine geri döndüğünüz birinci şahıs nişancı türünde bir savaş oyunu. Yapımda zayıflayan NATO güçlerinin saflarına katılarak dünyayı tehdit eden dev bir özel askeri şirketle savaşıyorsunuz. Kısacası takımınızla omuz omuza çarpışıyorsunuz, silahlarınızı geliştiriyorsunuz ve tank, helikopter gibi araçları savaş alanında bizzat kontrol ediyorsunuz.
Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri Neler?
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
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Editörün Yorumu
Battlefield 6'yı daha önce deneyimleme şansım olmadı. Şahsi düşüncem fiyatının gerçekten pahalı olduğu yönündeydi. Bu nedenle oyuna karşı biraz mesafeli olduğumu söyleyebilirim. Ancak yapılan bu son indirim fikrimi bir nebze olsun değiştirdi diyebilirim. Eğer savaş oyunlarına karşı bir ilginiz varsa yüzde 50'lik indirimden yararlanarak oyunu Battlefield 6'yı satın alabilirsiniz.