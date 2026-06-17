Çok Sevilen Strateji Oyunları İndirime Girdi! Birinin Fiyatı 2.000 TL Düştü

Steam, strateji oyunlarını seven oyunculara yeni bir müjde verdi. Platform bu kapsamda popüler bir strateji oyunlarında kayda değer bir indirim yaptı. Peki bu oyunların isimleri ne ve söz konusu indirim ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Civilization 5 ve Civilization 6 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam'de son başlatılan kampanyayla birlikte Civilization 5'in fiyatında yüzde 75'lik bir indirim yaşandı. Oyuncular 29,99 dolardan (1.389 TL) 7,49 dolara (346 TL) kadar düşen bu oyunu 25 Haziran'a kadar indirimli fiyattan satın alabilecekler. Bununla birlikte yapımın Complete isimli sürümünde de yüzde 49'luk bir indirim söz konusu. Bu paketin fiyatı da indirimin ardından 33 dolardan (1.528 TL) 16,80 dolara (778 TL) düşüyor.

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Civilization 6'nın fiyatına baktığımızdaysa yüzde 90'lık bir indirimin yapıldığını görüyoruz. Bu kapsamda oyunun fiyat etiketi 59,99 dolardan (2.778 TL) 5,99 dolara (277 TL) düştü. Benzer şekilde bu oyun için başlatılan kampanya da 25 Haziran'da sona erecek. Yapımın Anthology versiyonunun fiyatı da yüzde 42 oranında düştü.

Civilization 5 ve Civilization 6 Nasıl Oyunlar?

Civilization 5 ve Civilization 6 seçtiğiniz tarihi bir liderle kendi imparatorluğunuzu kurduğunuz strateji oyunları. Haritada sırayla hamleler yaparak yeni şehirler açıyor, kaynak topluyor ve teknolojinizi geliştiriyorsunuz. Diğer medeniyetleri ise askeri güçle, diplomasiyle ya da bilimde öne geçerek alt etmeye çalışıyorsunuz. Kısacası taş devrinden başlayıp modern çağa kadar giden tüm süreci tamamen siz yönetiyorsunuz. Eğer strateji türüne ilginiz varsa bu oyunlara bir şans verebilirsiniz.

Civilization 5 Fragmanı

Civilization 6 Fragmanı

Civilization 5 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 veya Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya AMD Athlon X2 64 2.0 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 256 MB ATI HD2600 XT veya daha iyi, 256 MB nVidia 7900 GS veya daha iyi, ya da Core i3 veya daha iyi entegre ekran kartı

DirectX: DirectX 9.0c

Depolama: 8 GB boş alan

Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Not: Touch-screen Ultrabook cihazlar için optimize edilmiştir

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 veya Windows 7

İşlemci: 1.8 GHz dört çekirdekli işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB ATI 4800 serisi veya daha iyi, 512 MB nVidia 9800 serisi veya daha iyi

DirectX: DirectX 11

Depolama: 8 GB boş alan

Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Not: Touch-screen Ultrabook cihazlar için optimize edilmiştir

Civilization 6 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7x64 / Windows 8.1x64 / Windows 10x64

İşlemci: Intel Core i3 2.5 GHz veya AMD Phenom II 2.6 GHz veya daha yüksek

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB & AMD 5570 veya nVidia 450 veya Intel Integrated Graphics 530

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 17 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses cihazı

Önerilen

64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7x64 / Windows 8.1x64 / Windows 10x64

İşlemci: Dörtncü Kuşak Intel Core i5 2.5 GHz veya AMD FX8350 4.0 GHz veya daha yüksek

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB & AMD 7970 veya nVidia 770 veya daha yüksek

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses cihazı

Editörün Yorumu

Strateji oyunlarını çok sevmeyen birisiyim. Bu nedenle Civilization 5 ve Civilization 6'yı daha önce oynamadım. Ancak oyunların Steam incelemelerine baktığımda gerçekten kaliteli yapımlar olduklarını görebiliyorum. Eğer bu türe bir ilginiz varsa halihazırda indirimdeyken söz konusu oyunlara bir şans verebilirsiniz.