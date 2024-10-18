Beşiktaş - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş - Konyaspor Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu hafta maçları kapsamında mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Konyaspor nereden izlenir sorusuna yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Beşiktaş - Konyaspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Beşiktaş - Konyaspor Maç Linki! Nereden İzlenir?

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçı, 20 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek maç Beşiktaş Park stadyumunda oynanacak.

Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olacak. 1. yardımcı hakem görevini Abdullah Bora Özkara, 2. yardımcı hakem görevini ise Ali Can Alp üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Çağdaş Altay yapacak.

"Beşiktaş - Konyaspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Konyaspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Beşiktaş - Konyaspor Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Konyaspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Konyaspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

LOCA 162 İÇİ BİLET: 22.000 TL

22.000 TL LOCA 152 İÇİ BİLET: 19.000 TL

19.000 TL 100 VIP: 16.000 TL

16.000 TL 101-126 VIP: 14.000 TL

14.000 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 4.750 TL

4.750 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 4.750 TL

4.750 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 4.250 TL

4.250 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 3.750 TL

3.750 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 3.750 TL

3.750 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 3.500 TL

3.500 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 3.000 TL

3.000 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.600 TL

2.600 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 2.100 TL

2.100 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 975 TL

975 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 950 TL

950 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 950 TL

950 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 900 TL

900 TL MİSAFİR TRİBÜN: 900 TL

Beşiktaş - Konyaspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Konyaspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Konyaspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Felix Uduokhai

Ciro Immobile

Joao Mario

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Cher Ndour

Gedson Fernandes

Konyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Jakub Slowik

Adil Demirbağ

Uğurcan Yazğılı

Pedro Henrique Oliveira dos Santos

Hamidou Keyta

Guilherme Haubert Sitya

Melih İbrahimoğlu

Oğulcan Ülgün

Riechedly Guillermo Bazoer

Nikola Boranijasevic

Blaz Kramer

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Konyaspor maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.