Antalyaspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Antalyaspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu hafta maçları kapsamında mücadele edecek. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Antalyaspor - Galatasaray nereden izlenir sorusuna yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Antalyaspor - Galatasaray Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Antalyaspor - Galatasaray Maç Linki! Nereden İzlenir?
Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak Antalyaspor ve Galatasaray maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Antalyaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek maç Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan olacak. 1. yardımcı hakem görevini Kerem Ersoy, 2. yardımcı hakem görevini ise İbrahim Çağdar Uyarcan üstlenecek. Alper Akarsu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
"Antalyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Antalyaspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Antalyaspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları
Antalyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Antalyaspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- Batı Alt D: 4.000 TL
- Batı Alt C - E: 3.250 TL
- Batı Alt A - B - F - G: 3.000 TL
- Batı Üst C - D: 3.000 TL
- Batı Üst A - B - E - F: 2.500 TL
- Doğu Alt C - D - E: 3.000 TL
- Doğu Alt A - B - F - G: 2.500 TL
- Doğu Üst C - D - E: 2.500 TL
- Doğu Üst A - B - F - G: 2.250 TL
- Güney Alt: 2.000 TL
- Güney Üst: 2.000 TL
- Kuzey Alt: 2.000 TL
- Kuzey Üst: 2.000 TL
- Misafir Tribün: 2.600 TL
Antalyaspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Antalyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Antalyaspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Muslera
- Kaan
- Sanchez
- Abdülkerim
- Jakobs
- Torreira
- Sara
- Barış
- Mertens
- Yunus
- Icardi
Antalyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Piric
- Mert
- Veysel
- Kelven
- Güray
- Kaluzinski
- Erdal Rakip
- Townsend
- Larsson
- Djenepo
- Samudio
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Antalyaspor - Galatasaray maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.