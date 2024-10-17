Antalyaspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Antalyaspor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu hafta maçları kapsamında mücadele edecek. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Antalyaspor - Galatasaray nereden izlenir sorusuna yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Antalyaspor - Galatasaray Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Antalyaspor - Galatasaray Maç Linki! Nereden İzlenir?

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak Antalyaspor ve Galatasaray maçı, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Antalyaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek maç Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan olacak. 1. yardımcı hakem görevini Kerem Ersoy, 2. yardımcı hakem görevini ise İbrahim Çağdar Uyarcan üstlenecek. Alper Akarsu ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

"Antalyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Antalyaspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Antalyaspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Antalyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Antalyaspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt D: 4.000 TL

4.000 TL Batı Alt C - E: 3.250 TL

3.250 TL Batı Alt A - B - F - G: 3.000 TL

3.000 TL Batı Üst C - D: 3.000 TL

3.000 TL Batı Üst A - B - E - F: 2.500 TL

2.500 TL Doğu Alt C - D - E: 3.000 TL

3.000 TL Doğu Alt A - B - F - G: 2.500 TL

2.500 TL Doğu Üst C - D - E: 2.500 TL

2.500 TL Doğu Üst A - B - F - G: 2.250 TL

2.250 TL Güney Alt: 2.000 TL

2.000 TL Güney Üst: 2.000 TL

2.000 TL Kuzey Alt: 2.000 TL

2.000 TL Kuzey Üst: 2.000 TL

2.000 TL Misafir Tribün: 2.600 TL

Antalyaspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Antalyaspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Antalyaspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muslera

Kaan

Sanchez

Abdülkerim

Jakobs

Torreira

Sara

Barış

Mertens

Yunus

Icardi

Antalyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Piric Mert Veysel Kelven Güray Kaluzinski Erdal Rakip Townsend Larsson Djenepo Samudio

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Antalyaspor - Galatasaray maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.