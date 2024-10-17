Samsunspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Samsunspor - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu hafta maçları kapsamında mücadele edecek. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Samsunspor - Fenerbahçe nereden izlenir sorusuna yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Samsunspor - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Samsunspor - Fenerbahçe Maç Linki! Nereden İzlenir?

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçı, 20 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Samsunspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek maç Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak. 1. yardımcı hakem görevini Furkan Ürün, 2. yardımcı hakem görevini ise Serkan Olguncan üstlenecek. Burak Pakkan ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

"Samsunspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Samsunspor - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Samsunspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Samsunspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Samsunspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 3.000 TL

3.000 TL 2. Kategori: 3.000 TL

3.000 TL 3. Kategori: 2.000 TL

2.000 TL 4. Kategori: 1.250 TL

1.250 TL 5. Kategori: 1.000 TL

1.000 TL 6. Kategori: 400 TL

400 TL Misafir: 520 TL

Samsunspor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Samsunspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Samsunspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Livakovic

Mert Müldür

Becao

Çağlar

Oosterwolde

Fred

Amrabat

Szymanski

Tadic

Saint-Maximin

Dzeko

Samsunspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Okan Kocuk

Rick van Drongelen

Youssef Aït Bennasser

Marius Mouandilmadji

Olivier Ntcham

Emre Kılınç

Marc Bola

Zeki Yavru

Carlo Holse

Arbnor Muja

Lubomir Satka

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsunspor - Fenerbahçe maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.