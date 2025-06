Steam'de Tüm Dünyanın Ücretsiz Alabildiği Oyun Türkiye'den Alınamıyor

Steam, ücretsiz dağıttığı oyunlar arasına bir yenisini daha ekledi. Tüm dünyanın ücretsiz alabildiği bu oyun ne yazık ki Türkiye'den satın alınamıyor. "Tell Me Why" adlı başarılı proje, Life is Strange serisinin arkasındaki stüdyo olan DONTNOD Entertainment tarafından geliştirildi ve 3 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürüldü.

Oyunda ikiz kardeşler Tyler ve Alyson Ronan'ın hikayesine şahitlik ediyoruz. İki kardeş, yıllar sonra bir araya geldikleri Alaska kasabasında, sorunlu çocukluklarının arkasında yatan gizemi çözmek için üstün bağlarını kullanıyorlar. Oyun, seçimlerinize bağlı olarak ilerleyen bir yapıya sahip. Bunlara bağlı olarak farklı senaryolar açabilir, kardeşlerin bağlarını güçlendirebilir veya kökten yok edebilirsiniz.



Steam'de Ücretsiz, Türkler Alamıyor

"Tell Me Why" şu an tamamen ücretsiz. Üstelik sadece oyunu değil, iki adet DLC paketini de ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Ancak lokasyonunuz Türkiye'de ise bu oyunu ne yazık ki kütüphanenize ekleyemiyorsunuz. Türkiye ile birlikte Suudi Araistan, Çin, Katar, Rusya gibi ülkeler de bu oyuna erişimi engellemiş durumda. Peki, oynanışı ve akıcı hikayesiyle eleştirmenlerin beğenisini kazanmış Tell Me Why neden Türkiye'de yasaklandı?

Oyunun Steam sayfasında "Macera", "Keşif" ve "LGBT+i" etiketlerini görebilirsiniz. Fragmandan da görüleceği üzere ikiz kardeşlerden biri, geçmişte bir kız çocuğu olarak görünse de yıllar sonra ikiziyle bir araya geldiğinde bir erkek olarak dönüyor. Yani oyunda trans bireyler bulunmasından ötürü bu oyunun Türkiye ve diğer ülkelerde yasaklandığını söyleyebiliriz.

Türkiye dışındaysanız Tell Me Why'ı 1 Temmuz'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Türkiye'den satın almak ise VPN kullanmadığınız sürece mümkün olmayacak. Ancak VPN kullanmak, hesabınızın kalıcı olarak yasaklanmasına ve satın aldığınız tüm oyunların heba olmasına sebep olacabilir, bu sebeple önerilmemektedir.