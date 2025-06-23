Tesla, Mesafe Beğenmeyen Taksicileri Greve Gönderecek
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın trilyonluk robot taksi girişimi, Teksas/Austin'de hayata geçirildi. Sürücüsüz taksiden ilk görüntüler geldi.
Elektrikli araç sektörünün öncülerinden Tesla şirketi; Austin, Teksas'ta robotaksi servisini resmen başlattı. Milyarder Elon Musk'ın çok büyük paralar yatırdığı girişimden ilk görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başladı. Sürücüsüz taksi deneyimi resmen gerçek oldu. Gelen tepkiler ise bu girişimin oldukça isabetli olduğunu gösteriyor.
Peki sürücüsüz taksi sistemi nasıl çalışıyor? İşte Tesla'nın robotaksi hizmetine dair tüm bilinenler...
Tesla Model Y Tabanlı 10 Otonom Araçla Test Ediliyor
Robotaksiler şimdilik sınırlı kullanımla erişime açıldı. 10 adet Tesla Model Y tabanlı otonom araç, Pazar günü Austin sokaklarına salındı ve test edilmeye başladı. Araçların ön yolcu koltuğunda bir güvenlik monitörü bulunuyor. Bu monitör, Tesla'nın uzaktan takip sistemleriyle çalıştırılıyor. Yani ortada fiziksel bir sürücü yok, ancak araçlar eş zamanlı olarak uzaktan müdahaleye açık konumda. Sürücü koltuğu ise tahmin edebileceğiniz üzere boş.
Otonom araçlar için "Robotaxi" adlı bir uygulama geliştirdi. Tıpkı GetirTaksi, Martı veya Uber uygulamalarını kullanır gibi Robotaxi uygulamasını açarak konum bilgisiyle robot taksi çağırabiliyorsunuz. Uygulamada en uygun güzergâhlar ve taksilerin ne kadar uzaklıkta olduğu görülebiliyor. Üstüne tıkladığınızda konumunu ve tahmini varış süresini görüyorsunuz.
Hizmet şu an yalnızca Austin içerisinde belirli bir coğrafi sınır (jeo-çit) içinde sunuluyor ve yolculuklar sabah 6 ile gece yarısı arasında gerçekleştirilebiliyor.
Here’s what happens when you try tipping the @robotaxi 😂😂😂@elonmusk @Tesla_AI pic.twitter.com/S8oZassq0K— Zack (@BLKMDL3) June 22, 2025
Robotaxi uygulamasında "bahşiş verme" seçeneği de bulunuyor. Ancak bu tamamen şaka amaçlı bir özellik. Görüntüdeki kullanıcı 2 dolarlık bahşiş vermek isteyince "Şaka şaka" diye bir ekran karşısına çıkmış.
Tesla Robot Taksi Görüntüleri
Uygulamayı kullanarak robot taksiyi deneyimleyen kullanıcıların paylaşımları:
Here’s a quick overview of the Tesla Robotaxi app! pic.twitter.com/AAtPZS1E5T— Rob Maurer (@TeslaPodcast) June 22, 2025
Driverless Robotaxi drive at night. It’s insane to see Teslas without drivers.— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) June 23, 2025
We are living in the future. pic.twitter.com/iozHvMfg2C
First Ride in Robotaxi 🤯🤯🤯— Kim Java (@ItsKimJava) June 22, 2025
👏🏼👏🏼👏🏼@Tesla @KalenaKBrown @elonmusk pic.twitter.com/ZN62yNEvgb
Here we go, our Robotaxi is here! pic.twitter.com/fsCA6G1m6R— Dan Burkland (@DBurkland) June 22, 2025
Aracın rampalardaki performansı da takdiri hak ediyor. Buradaki görüntüde sürücüsüz Tesla'nın çıkıntılarda yavaşladığı ve dur-kalk hareketelerinde çok yumuşak geçişler yaptığı görülüyor.
Robotaxi slows down really nice for speed bumps. Extremely smooth stops as well pic.twitter.com/H8R2pXllWB— Zack (@BLKMDL3) June 22, 2025
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